Nei giorni scorsi sono emersi alcuni interessanti dettagli nella seconda beta di Android 12L relativi al primo smartphone pieghevole di Google, noto fino a questo momento con il nome di Google Pixel Fold.

Ebbene, tale device, che dovrebbe avere un form factor che ricorda quello di OPPO Find N, potrebbe arrivare sul mercato con un nome differente: stando a quanto rivelato da una fonte vicina al colosso di Mountain View, infatti, nei progetti dell’azienda vi sarebbe di lanciarlo con il nome di “Google Pixel Notepad“.

Pare che questo non sia il primo nome scelto dal team di Google e non vi sono garanzie che prima della presentazione ufficiale non vi possano essere ulteriori cambiamenti.

Nome a parte, sono altri gli aspetti davvero interessanti su questo nuovo smartphone pieghevole, come ad esempio il form factor su cui Google avrebbe deciso di puntare, più simile a quello di OPPO Find N che non a quello della serie Samsung Galaxy Fold. Le seguenti immagini, scovate in Android 12L, ci offrono un’anteprima di ciò che potremmo attenderci:

Il prezzo di Google Pixel Notepad potrebbe essere una sorpresa

Ma c’è un’altra indiscrezione molto interessante che proviene sempre da questa fonte e che riguarda il possibile prezzo di Google Pixel Notepad: pare, infatti, che il colosso di Mountain View abbia in programma di lanciarlo ad una cifra competitiva e sicuramente più bassa di quella richiesta per acquistare Samsung Galaxy Z Fold3 5G (1.799 dollari negli Stati Uniti).

Per quanto riguarda la disponibilità, il primo smartphone pieghevole di Google dovrebbe essere lanciato inizialmente in esclusiva negli Stati Uniti, per poi raggiungere nei mesi successivi altri mercati.

Probabilmente per questo modello il colosso di Mountain View non ha in programma una commercializzazione globale e ciò potrebbe essere giustificato anche dalla necessità di capire che genere di accoglienza un dispositivo di questo tipo potrebbe ricevere.