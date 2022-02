Google Messaggi accoglie novità interessanti a partire dalla beta

Google Messaggi non è la più acclamata tra le tante applicazioni di Big G, ma non manca di motivi d’interesse e con le due novità che sta accogliendo in questo momento prova a modernizzare ancora un po’ la classica esperienza di messaggistica.

Google Messaggi (Beta): le novità dell’aggiornamento

I cambiamenti di cui parliamo oggi si fanno strada su Google Messaggi a partire dalla versione Beta dell’applicazione.

Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, il team di Mountain View sta implementando anche qui il nuovo drawer di navigazione già visto sulle altre app di Google e, in più, sta integrando Google Foto all’interno di Messaggi.

A differenza di qualche giorno fa, non è più necessario fare alcunché per attivare le novità descritte: le stesse sono in roll out per Google Messaggi Beta, anche se al momento risultano ancora poco diffuse.

Se siete tra i primi fortunati, vi basta aprire l’app per incontrare il nuovo prompt “Share videos as they’re meant to be seen”, a mezzo del quale Big G spiega che la novità consiste nella possibilità di inviare i video sotto forma di upload/link di Google Foto. Al fine di utilizzare la funzione è necessario eseguire l’accesso con il proprio account Google, ma non manca l’opzione che consente di usare Messaggi anche senza account.

La ventata d’aria fresca rispetto ai messaggi tradizionali attiene al fatto che la nuova funzione — integrata direttamente nel selettore di file multimediali da inviare — può essere utilizzata anche in luogo degli arcaici MMS: Messaggi permette di selezionare più di un’immagine per volta e fornisce persino una stima delle dimensioni del file prima di procedere all’upload. Purtroppo il comportamento di Google è poco chiaro, in quanto tralascia di ricordare all’utente che, a differenza dei vecchi MMS, la nuova funzione va ad erodere lo spazio dell’utente su Foto/Drive.

L’utente può attivare la funzione individualmente per ciascun tipo di file nelle preferenze, mentre lo shortcut “Manage links in Google Photos” in fondo alla pagina consente di eliminare i contenuti inviati e non fa altro che invalidare l’URL condiviso.

Oltre a questa significativa novità pratica, Google Messaggi ha subito anche un restyling grafico, con l’aggiunta di un drawer di navigazione che segue alla lettera i dettami del Material You di Android 12, temi dinamici compresi. In alto a destra compare un avatar di profilo che permette di riconoscere al volo l’account dal quale è stato eseguito l’accesso. Le impostazioni dell’app rimangono nella posizione precedente, ma tutto il resto si sposta del drawer di navigazione.

Come aggiornare Google Messaggi

Le novità descritte sono in roll out con l’ultimo aggiornamento di Google Messaggi Beta, ma non risultano ancora diffuse. Potete scaricare la versione più recente dell’app — ed eventualmente iscrivervi al programma beta — direttamente dal Google Play Store tramite il badge sottostante.