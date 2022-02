Il team di Google Messaggi ha grandi progetti per questa popolare applicazione oltre all’introduzione del supporto alle reazioni di iPhone e tra di essi vi sono anche delle modifiche all’interfaccia utente e il miglioramento del sistema di condivisione dei contenuti multimediali.

Almeno ciò è quanto emerge dall’analisi del codice dell’ultima versione beta di Google Messaggi effettuata dallo staff di 9to5Google, che ha scovato dei riferimenti ad un nuovo drawer per la navigazione, nel quale dovrebbero trovare spazio nell’ordine le seguenti sezioni: “Messaggi”, “Speciali”, “Archiviati”, “Spam e bloccati”, “Accoppiamento dispositivo”, “Scegli tema” e “Segna tutto come già letto”.

Ecco come dovrebbe apparire la nuova interfaccia di Google Messaggi:

Ma non è questa la sola novità a cui sta lavorando il team di sviluppatori di Google Messaggi, che ha in programma anche un notevole miglioramento per quanto riguarda la condivisione dei video e ciò grazie all’integrazione con Google Foto.

Nel momento in cui gli utenti desiderano condividere un video all’interno di una conversazione, quando viene selezionato il selettore l’app mostra una scheda con cui spiega la nuova opzione: in pratica, è possibile mantenere la nitidezza del video quando si inviano collegamenti a Google Foto nelle conversazioni MMS.

Una volta abilitata abilitata tale sezione, la selezione di un file lo farà apparire nel campo di composizione con un badge di Google Foto e le dimensioni del file. Questo sistema funzionerà sia per i video che per le immagini.

Previous Next Fullscreen

Al momento nessuna di queste funzionalità di Google Messaggi è stata ancora implementata.

Come provare le ultime versioni di Google Messaggi

Se desiderate provare in anticipo le ultime novità di Google Messaggi potete farlo iscrivendovi al canale di beta testing sul Google Play Store (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In alternativa potete anche scaricare i vari file APK attraverso la pagina dedicata su APK Mirror (la trovate seguendo questo link).

La versione stabile di Google Messaggi può invece essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: