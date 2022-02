YouTube è uno dei social più vivaci e ricco di contenuti interessanti su internet e facendo parte della famiglia di servizi Google, non può mancare il supporto che solo una grande azienda può offrire. L’app di YouTube per Android in queste settimane sta certamente andando incontro a diversi cambiamenti e l’ultimo di questa serie è una nuova interfaccia per il video player che ora risulta più elegante e pulita, sia stilisticamente sia a livello di ordine. Nonostante il periodo non felice per la piattaforma a causa delle proteste riguardanti la rimozione del conteggio dei “non mi piace”, il gigante californiano cerca di rendere sempre più piacevole la sua piattaforma.

La differenza che si può notare in confronto all’interfaccia precedente è la presenza di alcuni nuovi tasti al di sotto della barra di avanzamento del video, i quali permettono di mettere mi piace, non mi piace, aprire i commenti, salvare il video in una playlist e condividere ciò che stiamo guardando. A destra di questa serie di tasti troviamo una scorciatoia che permette di accedere ad altri video, i quali vengono mostrati con la loro immagine di copertina, in una sorta di galleria che tra l’altro indica quali video verranno riprodotti successivamente.

Grazie a questi cambiamenti ora la barra di progressione del video è spostata leggermente più in alto, in una posizione sicuramente più comoda che in precedenza. In alto a destra troviamo invece una nuova icona che richiama un ingranaggio, la quale va a sostituire i tre puntini a cui ci eravamo abituati da molto tempo. Questa icona richiamerà il menù che tra le altre cose permette di selezionare la qualità del video, il quale però non ha subito ritocchi, come del resto le icone per il casting su altri schermi e il selettore per la riproduzione automatica dei video in coda.

Come ultimo dettaglio abbiamo una piccola freccia accanto al titolo del video che aprirà la descrizione del video stesso. In queste ore è iniziato il rollout di questa nuova interfaccia del player di YouTube per molti utenti Android, mentre su iOS questa non si è ancora fatta vedere. Se non l’avete ancora ricevuta è possibile dobbiate aggiornare la vostra app (l’ultima versione è la 17.03.35) anche se, trattandosi di un cambiamento attivato lato-server, potrebbe essere necessario pazientare prima di vederla apparire. Potete scaricare o controllare se ci sono aggiornamenti grazie al box sottostante.