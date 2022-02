Sono in tanti a sfruttare una soluzione VPN di cui si fidano per proteggersi dalle tante insidie che si trovano su Internet (tra truffe, malware e rischi per la privacy c’è solo l’imbarazzo della scelta) e tra i vari servizi disponibili c’è anche VPN di Google One.

Nelle scorse ore il colosso di Mountain View, attraverso un post sul blog ufficiale, ha annunciato di avere deciso di mettere il suo servizio VPN a disposizione di un più ampio numero di utenti, portando questa soluzione sia sui dispositivi iOS che in nuovi Paesi.

La soluzione VPN sarà disponibile per i membri di Google One con piani Premium (2 TB e superiori) tramite l’applicazione ufficiale anche su iOS e gli utenti potranno condividere il proprio piano e la VPN con un massimo di cinque membri della famiglia senza costi aggiuntivi: in pratica, tutti potranno sfruttare la VPN, indipendentemente dal fatto che utilizzino un telefono Android o iOS.

Inoltre Google ha reso noto di avere esteso il supporto della sua VPN ad altri 10 Paesi, promettendo di ampliare la sua disponibilità ulteriormente nei prossimi mesi. Ad oggi la VPN di Google One è disponibile nei seguenti Paesi:

Austria

Belgio

Canada

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Islanda

Irlanda

Italia

Messico

Paesi Bassi

Norvegia

Spagna

Svezia

Svizzera

Regno Unito

Stati Uniti

Tre nuove funzioni per la VPN di Google One su Android

Infine, il team di Google ricorda che sono state introdotte sui dispositivi Android tre funzionalità che dovrebbero aiutare gli utenti a sfruttare al meglio le potenzialità di tale soluzione: ci riferiamo all’opzione in virtù della quale il device usa Internet solo quando la VPN è attivata, alla possibilità di consentire ad app specifiche di utilizzare una connessione standard invece della VPN e alla possibilità di disattivare temporaneamente la VPN.

