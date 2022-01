Nel 2020 G Suite è stato aggiornato ed è diventato Google Workspace per via di una riorganizzazione di massa delle app per il futuro del lavoro. Questo ha causato la migrazione di vari piani e ora Google si sta sbarazzando dell’edizione gratuita legacy di G Suite.

Niente più edizione gratuita legacy di G Suite per questi account

Google Apps per aziende e scuole è stato introdotto ben 16 anni fa, per poi essere stato interrotto nel 2012. Tuttavia il colosso americano non aveva mai apportato modifiche significative a quegli account, almeno fino ad oggi.

Come potete vedere dallo screenshot qua sopra, gli amministratori degli account interessati, hanno ricevuto una mail da parte di Google, la quale ha affermato che passerà tutti gli utenti rimanenti ad un abbonamento a pagamento in base all’utilizzo dell’utente stesso. Pertanto, gli unici piani gratuiti di Workspace, sono quelli per il no-profit e l’istruzione.

Ora le aziende interessate dal cambiamento dovranno, dopo aver ricevuto gratuitamente Gmail, Drive, Documenti e altre app, iniziare a pagare per quei servizi e la possibilità di usare il proprio dominio personalizzato (non solo gmail.com). Ci sono diversi piani a disposizione e si avrà tempo fino al 1 Maggio per sceglierne uno, altrimenti lo farà Google in autonomia in base a ciò che si usa attualmente con l’edizione gratuita legacy di G Suite. Tuttavia, la fatturazione non inizierà per almeno due mesi, se si ha eseguito l’upgrade automatico.

L’upgrade dalla tua versione gratuita precedente di G Suite a Google Workspace richiederà solo pochi passaggi e non sarà di disturbo per i tuoi utenti finali. Per supportarti in questa transizione, avrai opzioni di sconto per 12 mesi dopo il 1 luglio 2022.

I piani partono da 6 dollari per utente e al mese con Business Starter, fino ad arrivare a 18 dollari per utente e al mese. Anche le piccole imprese con un solo account Gmail possono eseguire l’upgrade a Workspace Individual ad un prezzo di 9,99 dollari al mese, ma non riceveranno un indirizzo personalizzato). Questa tipologia di account avrà tempo fino al 1 Luglio 2022 per inserire tutti i dati necessari alla fatturazione dopodiché, se ciò non dovesse accadere, Google sospenderà in automatico l’abbonamento/account a Workspace.

Dopo 60 giorni di sospensione, non avrai più accesso ai servizi principali di Google Workspace, come Gmail, Calendar e Meet. Puoi comunque mantenere l’accesso a servizi Google aggiuntivi, come YouTube e Google Foto. Inserisci una forma di pagamento valida per ripristinare il tuo account sospeso.

Google offre uno sconto di 12 mesi o la possibilità di esportare i dati della propria organizzazione. Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina di supporto Google.

