La strategia commerciale di Very Mobile – operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba pure WINDTRE – fatta offerte ricchissime di GB abbinate a prezzi decisamente aggressivi è ormai ben chiara e l’offerta di cui parliamo quest’oggi la incarna alla perfezione, ma fate attenzione: sta per terminare.

Offerta Very Mobile 9,99: dettagli e attivazione

Lanciata inizialmente nel periodo natalizio con il nome Very Xmas e poi proposta anche come winback agli ex clienti Very, l’offerta in argomento — a meno di proroghe — sarà disponibile all’attivazione (per i clienti rientranti nel target) soltanto fino al 7 febbraio 2022, pertanto i clienti interessati hanno ancora poco più di quattro giorni per attivarla.

L’offerta Very Mobile 9,99 può essere attivata soltanto dai clienti provenienti con portabilità da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali (esclusi però Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu). Il rinnovo mensile costa 9,99 euro e inclusi nel prezzo ci sono: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 GB di traffico dati 4G (sulla carta limitati a 30 Mbps). Tutti i minuti e gli SMS e 6,6 GB al mese sono utilizzabili in Roaming UE. Come sempre, sono inclusi gratuitamente i servizi Ti ho cercato, RingMe e Hotspot.

Very Mobile consente di completare l’acquisto comodamente online senza costi aggiuntivi: SIM, attivazione e spedizione a domicilio sono gratuite.

Vi siete convinti a passare a quest’ottima offerta di Very? Potete attivarla tramite il link sottostante:

Acquista l’offerta Very Mobile con minuti, SMS e 220 GB a 9,99 euro al mese

Non dimenticate, infine, che la promozione Porta un Amico è ancora attiva: come esaustivamente spiegato sul sito ufficiale, sia il cliente Very che l’amico invitato hanno diritto a 5 euro di ricarica omaggio (che diventano 10 euro nel caso in cui l’amico che porta il numero provenga da Iliad o da PosteMobile) e ciascun cliente può arrivare fino ad un massimo di 50 euro di ricariche omaggio.

