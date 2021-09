Quella di Vodafone si conferma la rete mobile migliore in Italia secondo Altroconsumo. La GigaNetwork si piazza al primo posto della classifica riguardante velocità di download e upload, ma anche in quelle relative a qualità della visione video e di navigazione web. E gli altri operatori? Andiamo a scoprire come se la sono cavata Vodafone, TIM, WINDTRE e Iliad.

La classifica della qualità della rete mobile secondo Altroconsumo

Per stabilire il miglior operatore sul territorio italiano per qualità della rete Altroconsumo ha utilizzato l’app CheBanda e l’ultima evoluzione del suo metodo di calcolo: i quattro parametri analizzati sono quelli citati all’inizio, ossia velocità di download, velocità di upload, qualità della visione di un video e qualità di navigazione sui siti web.

Da luglio 2020 a giugno 2021 l’app è stata usata da quasi 20.000 utenti per un totale di 85.000 test sulla rete 4G. Il giudizio complessivo è espresso con un indice a punti attribuito dall’algoritmo dell’app e che risulta dal rapporto tra le prove di velocità e di qualità, e i risultati sono i seguenti: 23.119 punti per Vodafone, 21.084 per WINDTRE, 18.364 per Iliad e 18.349 per TIM.

Tutti e quattro gli operatori hanno migliorato la qualità del segnale con investimenti importanti: Vodafone e Iliad hanno aumentato il punteggio complessivo del 22%, WINDTRE del 15% e TIM dell’8%. I dati mostrano anche un peggioramento del segnale durante il periodo di maggiori restrizioni imposte dal COVID-19, dovuto sicuramente al maggiore utilizzo da parte degli utenti.

Per partecipare alle rilevazioni di Altroconsumo potete scaricare l’app CheBanda dal Google Play Store (o da App Store), in modo da contribuire alla definizione della copertura nella vostra zona. Per maggiori informazioni sull’inchiesta di Altroconsumo sulle migliori reti mobili italiane potete recarvi a questo indirizzo.