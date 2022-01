In vista del lancio dello smartphone Realme 9i programmato in India per il 18 gennaio, oggi sono emersi i primi render di Realme 9 Pro insieme alle specifiche vociferate che includono un display perforato da 6,59 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un sensore di impronte digitali in-display.

Le immagini trapelate mostrano come dovrebbe apparire Realme 9 Pro nella variante di colore Midnight Black, tuttavia il dispositivo Realme è atteso anche nei colori Aurora Green e Sunrise Blue.

Specifiche presunte di Realme 9 Pro

Ecco le principali specifiche attese per lo smartphone Realme 9 Pro:

Display AMOLED Full HD+ da 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz

Piattaforma mobile Octa Core Snapdragon 695 8nm (2,2GHz x 2+1,8GHz x 6 CPU Kryo 560) con GPU Adreno 619L

6 oppure 8 GB di RAM LPDDR 4x e 128 GB di spazio per l’archiviazione UFS 2.1

Doppia SIM (nano + nano)

Fotocamera posteriore da 64 MP con flash LED, obiettivo ultra grandangolare da 8 MP, sensore profondità/macro da 2 MP

Fotocamera frontale da 16 MP

Sensore di impronte digitali in-display

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W

Secondo le ultime indiscrezioni la società dovrebbe introdurre anche Realme 9 Pro+ dotato di un sensore Sony personalizzato e uno schermo AMOLED da 6,43 pollici.

Leggi anche: Migliori smartphone Realme: la classifica del mese