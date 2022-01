OnePlus Nord 2T sarà il successore di quell’ottimo OnePlus Nord 2 5G che tanto bene aveva fatto nella seconda metà dello scorso anno e, stando alle informazioni trapelate in data odierna, già piuttosto vicino al lancio con una serie di specifiche tecniche piuttosto interessanti per la fascia di mercato di riferimento.

Insomma, pare proprio che dopo aver svelato il nuovo flagship, OnePlus si stia dedicando alla fascia media: giusto questa mattina vi avevamo parlato dell’altro nuovo modello OnePlus Nord CE 2.

OnePlus Nord 2T: probabili specifiche tecniche

OnePlus Nord 2 5G è stato uno dei medi di gamma più interessati dello scorso anno (eccolo nel nostro confronto con Realme GT, Galaxy A52 5G e primo Nord) ed è da poco stato lanciato nell’edizione speciale PAC-MAN Edition, ma il produttore cinese non ha perso tempo e anzi si appresta a portare sul mercato anche il suo successore.

Stando a quanto riferisce il solitamente affidabile OnLeaks, OnePlus Nord 2T sarà dotato di un display Full HD+ a 90 Hz, di un SoC MediaTek Dimensity 1300, di una fotocamera principale da 50 megapixel e di una super ricarica rapida SuperVOOC a 80 watt (la stessa del nuovo flagship OnePlus 10 Pro). Senza dimenticare Android 12 con OxygenOS 12 out of the box. Ecco la probabile scheda tecnica completa:

display Fluid AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate a 90 Hz

SoC MediaTek Dimensity 1300 octa-core

6/8 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di memoria interna UFS 3.1 oppure 12 GB di RAM LPDDR4x con 256 GB di memoria interna UFS 3.1

sistema operativo Android 12 con OxygenOS 12

dual SIM (nano + nano)

connettività 5G SA /NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz) 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC, NFC, USB Type-C

USB Type-C audio, speaker stereo

sensore di impronte in-display

fotocamera posteriore tripla con: principale con sensore da 50 MP, OIS e flash LED, 8 MP ultragrandangolare, 2 MP mono

fotocamera anteriore da 32 MP

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 80 W.

OnePlus Nord 2T: periodo di lancio e disponibilità

Secondo quanto riferisce la fonte, OnePlus Nord 2T potrebbe essere annunciato in India molto presto: già precedenti rumor volevano un nuovo smartphone della serie Nord pronto per essere lanciato già a febbraio 2022. Al momento, purtroppo, non ci sono informazioni su una possibile commercializzazione dello smartphone in altri mercati.

Potrebbe interessarti anche: Recensione OnePlus Nord 2 5G

In copertina OnePlus Nord 2 5G