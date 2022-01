HONOR Magic V è il primo smartphone pieghevole di questo brand, disponibile da qualche giorno in Cina e pronto a dire la sua in un mercato che sembra dirigersi sempre più verso questo genere di dispositivi, quantomento per la fascia alta.

A caratterizzare HONOR Magic V vi sono due schermi, quello esterno OLED da 6,45 pollici con risoluzione 2.560 x 1.080 pixel (431 ppi) e refresh rate a 120 Hz e quello principale OLED interno, dotato di una diagonale da 7,9 pollici, con risoluzione 2.272 x 1.984 pixel (381 ppi) e refresh rate a 90 Hz.

E che stiamo parlando di uno smartphone di prima fascia ce lo ricordano le altre principali caratteristiche tecniche del primo pieghevole di HONOR, a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, accompagnato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria integrata e supportato da una batteria da 4.750 mAh (con ricarica rapida a 66 W).

Infine, il comparto imaging può fare affidamento su ben cinque sensori: due da 42 megapixel sono integrati nei due display mentre tre compongono il modulo fotografico posteriore (con un sensore primario da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e un sensore Spectrum Enhanced da 50 megapixel).

Ecco gli sfondi di HONOR Magic V da scaricare

Allo stato attuale non vi sono indicazioni su quando lo smartphone di HONOR potrebbe essere lanciato a livello globale ma i fan di questo brand più impazienti di averne un “assaggio” possono ringraziare RODENT950, che su Twitter ha condiviso una galleria di sfondi ufficiali di HONOR Magic V.

Gli sfondi in questione, pre-caricati sullo smartphone di HONOR, possono essere scaricati e installati su qualsiasi altro device, permettendo così a chi lo desideri di usarli per personalizzare il proprio telefono o tablet.

Previous Next Fullscreen

Il file .ZIP della cartella contenenente questa raccolta di sfondi ha un “peso” di circa 22 MB e comprende 18 immagini:

scarica gli sfondi di HONOR Magic V

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di HONOR del mese