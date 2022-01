Samsung Galaxy S21 FE è stato ufficialmente presentato solo il 4 gennaio 2022 (dopo una serie infinita di indiscrezioni), ma in pochi giorni il suo prezzo sta crollando grazie ad alcune interessanti offerte. Questa volta l’occasione è offerta da MediaWorld, che permette di combinare prezzo scontato e coupon per scendere già sotto i 520 euro.

Samsung Galaxy S21 FE già sotto i 520 euro con questa offerta

Samsung Galaxy S21 FE è stato svelato una decina di giorni fa ed è ufficialmente in vendita (qualche caso a parte) dall’11 gennaio 2022 a un prezzo consigliato abbastanza elevato, soprattutto se paragonato allo street price della serie Galaxy S21 (rispetto alla quale può forse garantire una versione di Android in più): parliamo infatti di un listino di 769 euro per la versione 6-128 GB e di 839 euro per quella 8-256 GB.

La prima variante è disponibile da MediaWorld a un prezzo decisamente più basso, ossia 518 euro nella colorazione Lavander (viola) grazie allo sconto a carrello automatico e all’ulteriore coupon sconto GALAXY30 da inserire una volta aggiunto a carrello, come mostrato nell’immagine qui sotto.

Samsung Galaxy S21 FE (Verde Oliva) invece può essere acquistato in offerta da MediaWorld nella versione 6-128 GB al prezzo finale di 569 euro, circa 49 Euro in più, insomma dipende molto dalla colorazione.

Vi ricordiamo che lo smartphone mette a disposizione Android 12 (con One UI 4.0) e una scheda tecnica di livello, con display AMOLED da 6,4 pollici Full-HD+ a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 888, tripla fotocamera posteriore Dual Pixel con OIS, connettività 5G e batteria da 4500 mAh (con ricarica rapida a 25 W). Se siete interessati all’acquisto non vi resta altro che seguire uno dei link qui sotto. Il coupon è valido per i primi 500 pezzi venduti e scadrà in ogni caso il 31 gennaio 2022.

Acquista Samsung Galaxy S21 FE 6-128 GB Lavander in offerta ! -120€ a carrello + coupon -70€: GALAXY30

Acquista Samsung Galaxy S21 FE 6-128 GB Verde in offerta | -120€ a carrello + coupon -30€: GALAXY30

Se l’aggiunta a carrello vi dà errore, riprovate.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S21 FE