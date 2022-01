Alla fine dello scorso anno sono divenute insistenti le indiscrezioni secondo cui il team di Google avrebbe in programma di lanciare Google Pixel 6a a maggio 2022 e nelle ultime ore sono arrivate nuove conferme secondo le quali sarebbero effettivamente questi i progetti del colosso di Mountain View.

Ne è certo Max Jambor, che con un messaggio su Twitter ribadisce che il prossimo modello di fascia media di Google dovrebbe essere lanciato nel corso del mese di maggio, probabilmente in occasione di Google I/O 2022, l’appuntamento annuale in occasione del quale il colosso di Mountain View svela tante delle novità a cui sta lavorando (e ciò potrebbe includere anche Google Pixel Watch).

Nel caso in cui tali indiscrezioni si dovessero rivelare fondate, per Google Pixel 6a il colosso statunitense finirebbe per puntare su un lancio anticipato di alcuni mesi rispetto a quanto è avvenuto con le ultime generazioni dei suoi smartphone di fascia media.

Ricordiamo, infatti, che Google Pixel 4a ha fatto il proprio esordio nell’agosto 2020 a causa dei ritardi legati alla pandemia di Coronavirus mentre Google Pixel 5a è arrivato sul mercato nello stesso periodo dell’anno successivo ma con una una disponibilità notevolmente limitata.

Tre anni fa, invece, il primo modello di questa serie, Google Pixel 3a, è stato lanciato proprio a maggio in occasione del Google I/O e magari nel 2022 il colosso di Mountain View potrebbe propendere per una sorta di “ritorno alle origini”.

Le possibili caratteristiche di Google Pixel 6a

Al momento è difficile sbilanciarsi su quelle che potrebbero essere le caratteristiche più importanti di Google Pixel 6a, che dovrebbe riproporre un design simile a quello di Google Pixel 6 e dovrebbe essere animato da un processore Google Tensor.

Probabilmente questo sarà il primo modello economico di Google a non poter contare sul jack audio da 3,5 mm mentre sarà interessante scoprire cosa il colosso di Mountain View deciderà di fare per quanto riguarda il suo comparto fotografico.

