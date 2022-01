Oramai da tanti mesi si susseguono le indiscrezioni secondo cui Google sarebbe pronta a scendere in campo direttamente nel settore degli smartwatch con un proprio modello, identificato con il nome di Google Pixel Watch ma, fino a questo momento, il colosso di Mountain View non ha ancora compiuto tale passo.

Alla fine dello scorso anno si è diffusa la voce secondo cui Google avrebbe in programma di annunciare il suo primo smartwatch in primavera e Jon Prosser nelle ultime ore sembra aver confermato tale indiscrezione, aggiungendo una presunta data di lancio.

Google Pixel Watch potrebbe arrivare davvero in primavera

Stando a quanto rivelato da Prosser su Twitter, infatti, il colosso di Mountain View avrebbe in programma di lanciare Google Pixel Watch giovedì 26 maggio 2022 e questa è la prima volta che emerge una data precisa per il device (anche se l’azienda è nota per non farsi troppi problemi a rimandare i propri programmi se necessario).

Volendo dare credito a tale indiscrezione, a questo punto c’è da ritenere che il 26 maggio sia anche la data scelta dal colosso di Mountain View per l’inizio di Google I/O 2022, atteso appuntamento annuale in occasione del quale il team di Google annuncia le novità su cui sta lavorando.

E c0sì, se in occasione di Google I/O 2021 l’azienda ha presentato Wear OS 3, quest’anno tale manifestazione potrebbe divenire il palcoscenico ideale per il lancio del primo smartwatch di Google che si baserà proprio su questa piattaforma, magari con l’obiettivo di offrire una dimostrazione delle sue potenzialità e della capacità di competere con quelle della concorrenza, a partire da Apple watchOS.

Sarà interessante scoprire se per il suo primo smartwatch Google deciderà di puntare su una dotazione tecnica da primo della classe o se, al contrario, punterà soprattutto sull’ottimizzazione tra hardware e software, così come ha fatto per gli smartphone della serie Google Pixel.

