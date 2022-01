Poco più di un mese addietro OPPO ha fatto il proprio ingresso ufficiale nel mondo degli smartphone pieghevoli annunciando OPPO Find N e dimostrando ancora una volta di non lasciare mai nulla al caso: il livello di maturità già espresso da questo primo pieghevole ha trovato ulteriore conferma nel classico test di resistenza di JerryRigEverything.

OPPO Find N: si piega, ma non si spezza

Samsung ha già messo insieme una grossa esperienza nel campo dei pieghevoli, sbagliando e imparando dai propri errori fino a mettere la firma sui foldable più noti e apprezzati in circolazione, quei Samsung Galaxy Z Fold3 5G (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy Z Flip3 5G (ecco la nostra recensione) che sono ora dei punti di riferimento per il segmento. Huawei aveva già dimostrato di saperci fare e ci ha appena riprovato con Huawei P5o Pocket e Xiaomi si sta dando da fare.

C’è però un altro brand asiatico che ha già dimostrato di non aver paura di sperimentare: dopo aver mostrato soluzioni ben più estreme, non sorprende che OPPO abbia fatto un pieghevole coi fiocchi al primo colpo.

Il test di resistenza di JerryRigEverything (al secolo, Zack Nelson), dimostra che OPPO Find N è costruito egregiamente, partendo da un sapiente uso dei materiali: il vetro posteriore opaco resiste senza problemi ai graffi, mentre gli schermi — sia quello esterno con Gorilla Glass Victus che il più delicato schermo interno — si comportano esattamente come da previsioni.

Il lavoro di OPPO per nascondere la piega del display, la robusta cerniera che si presta a vari angoli di apertura e la chiusura precisa dello smartphone che, da piegato, supera anche la “prova del flash” sono solo alcuni dei pregi evidenziati.

Il display interno non teme neppure la fiamma, che invece danneggia quello esterno e neppure un tuffo in polvere e detriti mette in crisi la cerniera di OPPO Find N, che neppure si scompone quando il buon Zack tenta di spezzarlo.

Per maggiori dettagli, trovate il video in fonte.

Leggi anche: Abbiamo provato Oppo Find N, il pieghevole compatto che stupisce