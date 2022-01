Il team Paranoid Android ha rilasciato la ROM personalizzata con Android 12 un paio di mesi fa e da allora sta lentamente portando l’ultima versione del sistema operativo di Google su vari smartphone Android. Ora anche OnePlus 8T e POCO X3 fanno parte del progetto.

Paranoid Android Sapphire Alpha porta Android 12 su OnePlus 8T

Lo sviluppatore 33bca ha mantenuto le build Paranoid Android Sapphire per OnePlus 8 e 8 Pro e ora ha pubblicato la prima build per OnePlus 8T che tuttavia è etichettata come Sapphire Alpha 2, data la somiglianza a livello di codice.

Il changelog completo della versione non è ancora disponibile, ma la maggior parte dei problemi relativi a 5G e WFD sono già stati affrontati sul lato sorgente, ma la fotocamera ultrawide di OnePlus 8T non funziona ancora nella build iniziale.

Paranoid Android Sapphire Alpha porta Android 12 su POCO X3

Le varianti NFC e non di POCO X3 hanno ricevuto il supporto ufficiale di Paranoid Android Sapphire grazie al membro XDA chrisw444. Per evitare malintesi a livello regionale lo sviluppatore spedisce i pacchetti firmware necessari all’interno della ROM. A seguire trovate i link per scaricare le ROM custom dai relativi forum.

Se il vostro smartphone non è nell’elenco dei dispositivi supportati da Paranoid Android, ma desiderate provare l’ultima versione di Android, potete consultare la nostra sezione dedicata al modding.

Leggi anche: Migliori smartphone OnePlus: ecco quali scegliere