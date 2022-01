Con l’arrivo di Android 12 e la sua riprogettazione grafica, Google ha lavorato molto anche sul lato widget, aggiornando la grafica di quelli già presenti, e aggiungendone di nuovi. L’ultimo in dirittura d’arrivo è quello di Benessere Digitale.

Ecco come sarà il widget di Benessere Digitale e cosa mostrerà

Dopo l’arrivo dei nuovi widget per Google Foto e Youtube Music (qui e qui i nostri articoli), anche Benessere Digitale si prepara a ricevere presto il suo widget. Questo mostrerà il tempo sullo schermo, mostrandoci quanto siamo stati al telefono e le app che abbiamo utilizzato di più. Nonostante non sia ancora disponibile, i colleghi di 9to5google sono riusciti ad abilitarlo con l’ultima versione beta dell’app, contraddistinta dalla versione 1.0.416751293.

Com’è possibile notare dagli screenshot qua in alto, il widget supporta il nuovo Material You sfruttando appieno tutte le sue potenzialità. Per quanto riguarda le funzionalità, mostra in primis il tempo trascorso sullo schermo, seguito poi dalle tre app più utilizzate durante il giorno. È disponibile in diverse dimensioni fra cui 2×1 (senza la visualizzazione delle app) e 2×2, ma può essere notevolmente ampliato. In quest’ultimo caso, quando il widget è più grande, in basso viene annotata l’applicazione più utilizzata.

Il widget è in arrivo e sarà presumibilmente disponibile per tutti gli smartphone Android, non si tratterà quindi di un’esclusiva dei telefoni Pixel.

