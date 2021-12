Ieri il team di YouTube Music ha lanciato il nuovo widget “Riprodotti di recente” che aveva presentato in anteprima a ottobre. Con questa aggiunta dovrebbe completarsi la raccolta di nuovi widget della piattaforma di musica in streaming di Google.

YouTube Music lancia il widget “Riprodotti di recente” per Android

Per impostazione predefinita il widget “Riprodotti di recente” ha dimensioni 5×2 e si compone di due sezioni. La parte superiore mostra un’interfaccia di riproduzione semplificata con i pulsanti “play/pausa” e “Mi piace”, simile alla funzionalità “giradischi”.

Tuttavia è possibile ridimensionare il widget nelle dimensioni 5×1 o 4×1 in modo da compattarlo in una sola riga, ma in questo caso il pulsante “Mi piace” scompare. Toccando il widget si apre l’app e non il player.

La metà inferiore fornisce un accesso rapido ai video, agli album, alle playlist e altro ancora recentemente riprodotti.

YouTube Music mostra in modo specifico i contenuti che gli utenti hanno selezionato manualmente per la riproduzione e può mostrare 4, 5, 8 o 10 tracce recenti, con il widget più grande 5×4 che aumenta anche la dimensione della copertina dell’album attualmente in ascolto. Il widget 5×5 aggiunge solo più spessore sopra e sotto.

Come sulla versione iOS, un tocco avvia immediatamente la riproduzione, inoltre questo widget ha il vantaggio di essere persistente rispetto alle posizioni sfuggenti delle sezioni nella schermata Home all’interno dell’app.

La versione 4.55.55 di YouTube Music per Android è ampiamente distribuita su Google Play Store. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’app.

