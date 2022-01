Xiaomi 11T è disponibile a un super prezzo nella versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Lo smartphone Android è acquistabile in offerta con spedizione dall’Europa a esattamente 200 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Xiaomi 11T in super offerta a 399 euro con spedizione gratuita

Xiaomi 11T è uno smartphone che ormai conosciamo piuttosto bene: lanciato lo scorso ottobre al prezzo di 549,90 euro (8-128 GB) e 599,90 euro (8-256 GB), mette a disposizione uno schermo AMOLED da 6,67 pollici Full-HD+ a 120 Hz, il SoC Mediatek Dimensity 1200 Ultra a 6 nm, connettività 5G, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (affiancato da ultra-grandangolare da 8 MP e tele-macro da 5 MP) e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 67 W.

Lo smartphone ha debuttato con la MIUI 12.5 basata su Android 11, ma nel corso dei prossimi mesi accoglierà la MIUI 13 basata su Android 12 (entro il primo trimestre dovrebbe arrivare la Global Stable) insieme a tanti altri modelli del marchio.

Xiaomi 11T è disponibile su Gshopper nella versione 8-256 GB al prezzo di 399 euro con spedizione gratuita dalla Repubblica Ceca e consegna in 2-5 giorni lavorativi. Grazie allo sconto del 33% è possibile portarselo a casa con 200 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso.

