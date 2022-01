Google Chrome riceve il primo aggiornamento del nuovo anno: nel canale beta ha fatto capolino la versione 98, che introduce alcuni interessanti miglioramenti per le emoji e per le PWA (Progressive Web App) e anticipa altre novità che verranno implementate solo in un secondo momento (toccano gli screenshot e la privacy).

Google Chrome Beta 98: le novità dell’aggiornamento

Emoji più definite col nuovo formato del font

Le emoji sono praticamente dappertutto in Rete, ma creano ancora qualche difficoltà ad essere salvate come font senza occupare molto più spazio rispetto alla componente testuale. Con Chrome 98, e più precisamente attraverso COLRv1 Color Gradient Vector Font, Google punta a cambiare le carte in tavola: questo formato del font rende possibili definizioni 2D glyph, supporta variazioni e permette di riutilizzare parti già esistenti. Di fatto, il team di Google è partito avendo riguardo al file in formato immagine SVG vector-based che salva forme e contorni invece dei pixel, per poi apportare successivi miglioramenti.

I vantaggi portati dal formato COLRv1 riguarderanno sia le dimensioni dei file, che potranno essere significativamente ridotte, che la qualità stessa delle emoji, che in questo modo otterranno una definizione più alta rispetto agli attuali font bitmap, con particolari vantaggi per le emoji più grandi.

Lo screenshot riportato permette già di farsi un’idea del miglioramento visivo, tuttavia potete apprezzarlo meglio visitando questo link.

Come le PWA migliorano su desktop

Le PWA sono innegabilmente una grande comodità e, per effetto del nuovo aggiornamento di Google Chrome beta, quelle installate su desktop sono ora in grado di mostrare dei contenuti anche all’interno della barra in alto, come ad esempio barre di ricerca, tasti di navigazione e quant’altro.

Di questa novità si era parlato per la prima volta in Chrome 93, ma adesso è finalmente più apprezzabile in Chrome 98.

Come per il miglioramento precedente, potete vederlo nel seguente screenshot oppure apprezzarlo in prima persona a questo link.

Miglioramenti per HDR

Anche in questo caso parliamo di una novità non del tutto inedita, partita come esperimento con Chrome 94 e ora disponibile con Chrome 98. Gli sviluppatori web possono servirsi di CSS per capire se gli schermi sui quali i loro siti web vengono visualizzati supportino o meno i contenuti HDR. Un cambiamento che torna utile alla luce della crescente diffusione di tali pannelli.

Privacy Guide

Il team di Google sta approntando una nuova Privacy Guide da inserire nelle Impostazioni di Chrome per aiutare gli utenti a capire quali modificare al meglio (e con quali effetti) per proteggere la propria riservatezza.

Naturalmente, così facendo, Big G incoraggerà gli utenti a condividere una maggior quantità di dati al fine di rendere possibili certi miglioramenti nell’esperienza di navigazione (come caricamenti più rapidi grazie al pre-caricamento di siti web o alla sincronizzazione delle cronologia per avervi accesso su più piattaforme).

È già possibile attivare il flag relativo (chrome://flags#privacy-review), tuttavia al momento non apporta alcun cambiamento.

Novità per gli screenshot su desktop e non solo

Google Chrome Beta 98 getta le basi per un miglioramento molto interessante per gli screenshot su desktop: la prossima introduzione di uno strumento integrato per la cattura e la modifica degli stessi direttamente sul browser di Google.

Allo stato attuale, la funzione è ancora nascosta dietro dei flag e non svolge adeguamente il suo dovere (va in crash provando a salvare gli screenshot sul pc), tuttavia dimostra già la direzione in cui Big G vuole muoversi. D’altronde per gli utenti meno smaliziati potrebbe essere estremamente utile avere un tasto “Screenshot” sempre a portata di clic durante la navigazione.

A proposito di flag, Chrome 98 se ne serve anche per abilitare la funzione di aggiunta di emoji agli screenshot catturati su dispositivi Android. Fino a questo momento le possibilità di editing comprendevano il disegno e l’aggiunta di testo, consentendo dunque anche di selezionare delle emoji. Tuttavia l’opzione dedicata offre maggiori personalizzazioni, consentendo di ridimensionare, spostare e ruotare gli sticker.

Come aggiornare Google Chrome Beta per Android

La versione 98 di Google Chrome Beta per Android è già scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante. Per la versione desktop vi basta visitare il sito ufficiale.