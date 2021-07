Il canale beta del browser di Google per Android è passato alla versione 93 che continua a testare alcune modifiche all’interfaccia già introdotte in Chrome 91.

Una delle modifiche riguarda la pagina “Nuova scheda” che ora evidenzia il feed Discover come impostazione predefinita, tuttavia è presenta anche una scorciatoia per aprire una nuova scheda proprio accanto alla barra degli indirizzi, come parte di un esperimento iniziato in Chrome 92.

Per quanto riguarda la versione desktop, Google ha annunciato alcuni esperimenti disponibili per essere provati prima che vengano pubblicati per tutti nella versione stabile. Il browser semplificherà agli sviluppatori la gestione delle presentazioni quando sono connessi a uno schermo secondario grazie a una nuova API di posizionamento per Windows, inoltre gli sviluppatori potranno disegnare controlli sopra le barre superiori dell’app Web. Questa funzione dovrebbe diventare stabile in Chrome 94.

Google offre agli sviluppatori tutti gli strumenti necessari per rendere l’autenticazione a due fattori tramite codici una tantum (OTP) molto meno problematica con la possibilità di incollare facilmente i codici SMS OTP dallo smartphone al desktop per i siti supportati, anche se gli SMS non sono il metodo più sicuro quando si tratta di OTP.

Infine, Chrome Beta 93 introduce i primi elementi del design Material You di Android 12. Nelle impostazioni sarà visibile una sottile sfumatura del colore principale dello sfondo della barra in alto e delle schede che sono più arrotondate e utilizzano i colori dello sfondo.

Google Chrome 93 Beta è disponibile per Android

La versione 93 di Google Chrome è l’ultima ad essere rilasciata con cicli di sei settimane, in quanto a partire da Chrome 94 le nuove versioni verranno distribuite ogni quattro settimane.

Per aggiornare Chrome Beta alla versione 93 è sufficiente utilizzare il Play Store sfruttando il badge che trovate a seguire, oppure scaricare e installare manualmente il relativo APK disponibile su APK Mirror.

