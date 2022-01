Fin dal suo rilascio avvenuto a Ottobre, Android 12 non consentiva sugli smartphone Pixel di regolare il volume del Chromecast durante il suo utilizzo. Questo non era causato da un bug, ma era stato disabilitato intenzionalmente da Google per via di una disputa legale con Sonos. Il problema, che sarebbe stato risolto in maniera definitiva con il lancio di Android 12L, con una correzione già applicata nella prima beta rilasciata a dicembre, era ancora presente sulla versione stabile attualmente in circolazione.

Problema parzialmente risolto con l’aggiornamento di Gennaio 2022

Tuttavia, come notato da Mishaal Rahman su Twitter, l’aggiornamento di Gennaio 2022 per i Pixel sembra aver incluso anche la correzione. La maggior parte delle app ora infatti consentono di controllare correttamente il volume del Chromecast con il bilanciere laterale del volume, indipendentemente dal fatto che siano in primo piano o in background.

Questo però non vale per tutte le app, con YouTube e YouTube Music che ancora non mostrano i nuovi controlli. Secondo un commento di un Googler questo particolare problema è in realtà correlato a YouTube stesso piuttosto che a qualsiasi modifica apportata ad Android, e dovrebbe essere risolto non appena il team di YouTube Music trovi cosa causa il problema.

La soluzione è inclusa per l’aggiornamento di Gennaio 2022 non ancora disponibile per alcuni Pixel, come i Pixel 6 e Pixel 6 Pro. A seguito di alcuni importanti problemi con la patch di dicembre, questi telefoni riceveranno l’aggiornamento di questo mese verso la fine di Gennaio, insieme ad altre correzioni. Anche i Pixel 3 otterranno la suddetta correzione, con un aggiornamento di sicurezza finale in arrivo nelle prossime settimane.

Rimane comunque interessante vedere come Google sia riuscita ad implementare questa correzione molto prima della data iniziale prefissata (considerando che il lancio di Android 12L è previsto verso Marzo / Aprile).