La rete 5G di WINDTRE continua a crescere, nelle Marche con tecnologia TDD

Dopo i problemi dei giorni scorsi che hanno fatto adirare parecchio i clienti, da WINDTRE arriva anche una buona notizia: procedono spediti i lavori sulla rete 5G dell’operatore, che ora ha annunciato l’estensione della copertura in alcuni comuni delle Marche con tecnologia TDD.

La comunicazione è stata rilasciata da WINDTRE nella giornata di oggi, 5 gennaio 2022, e riguarda in particolare le seguenti città: Ascoli Piceno, Macerata, San Benedetto del Tronto e Jesi.

Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WINDTRE, ha espresso parole di soddisfazione per questo nuovo passo in avanti compiuto sul fronte della copertura del territorio nazionale con connettività ultrabroadband mobile, ai fini del superamento del digital divide:

“La centralità degli strumenti e delle infrastrutture digitali nella vita quotidiana ha reso ancora più evidente l’importanza di accelerare l’evoluzione tecnologica, per sostenere e anticipare il cambiamento. WINDTRE risponde alla sfida, aggiunge, con una rete 5G sempre più veloce, affidabile e performante, per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dei clienti che, anche in mobilità, desiderino rimanere connessi con il proprio lavoro, i propri cari e i propri interessi“.

Come riportato sulla pagina dedicata del sito dell’operatore, allo stato attuale la rete 5G di WINDTRE raggiunge una copertura del 95,4% della popolazione mediante la tecnologia FDD DSS (la quale consente di “usare dinamicamente lo stesso spettro FDD sia per connessioni 4G che per connessioni 5G“) e il 45,6% con la tecnologia 5G TDD (le coperture sono in sovrapposizione).

Lo sfruttamento della rete 5G presuppone naturalmente la sottoscrizione di un’offerta che lo comprenda, il trovarsi in una zona coperta e il possesso di uno smartphone 5G (ecco la nostra guida ai migliori smartphone 5G).

Per maggiori informazioni sulle offerte telefoniche di WINDTRE, vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata.