In leggero ritardo rispetto al suo predecessore, POCO M4 fa oggi parlare di sé per un possibile periodo di lancio (imminente) e per alcune caratteristiche tecniche che nella fascia bassa del mercato potrebbero farlo risaltare.

Mentre, infatti, POCO M3 aveva debuttato ufficialmente a fine 2020 — arrivando in Italia a fine novembre —, nel 2021 abbiamo avuto un POCO M4 Pro 5G, ma non il successore diretto del modello base di gamma.

Questa lacuna dovrebbe essere comunque colmata molto presto: stando a quanto riferito dal tipster Mukul Sharma a MySmartPrice, POCO M4 dovrebbe essere presentato ufficialmente agli inizi del mese di febbraio 2022 e il suo lancio dovrebbe toccare sia i mercati asiatici che quello globale.

Per quanto concerne le specifiche tecniche del nuovo low cost di POCO, la fonte parla di un display — quasi certamente LCD — con refresh rate a 90 Hz. A muovere lo smartphone dovrebbe essere un SoC di MediaTek. Quanto al comparto fotografico, la fonte attribuisce a POCO M4 una tripla fotocamera posteriore con la seguente configurazione: sensore principale OV64B40 a 64 megapixel, sensore Sony IMX355 a 8 megapixel e sensore OV2A a 2 megapixel. Allo stato attuale non ci sono informazioni sui tagli di memoria proposti o sulla batteria, mentre per quel che riguarda il software, lo smartphone dovrebbe debuttare con la MIUI 12.5 e ancora Android 11 out of the box.

Facendo un confronto col modello precedente, POCO M3 dispone di: un display LCD da 6,53 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 60 Hz; un SoC Snapdragon 662 e fino a 6 GB di RAM LPDDR4x e fino a 128 GB di storage UFS 2.2; una tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel; un sensore di impronte laterale, una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 18 W e non solo.

Sulla carta, alcuni upgrade — figli della direzione presa dal mercato nell’ultimo anno — sono interessanti, ma è bene attendere la prova di POCO M4 prima di parlare di miglioramenti concreti. In questo senso, basti pensare all’altrettanto economico Redmi 10, i cui 90 Hz del display sono vanificati da prestazioni deludenti e la cui fotocamera principale da 50 megapixel fa tutt’altro che miracoli (ecco la nostra recensione).

In copertina POCO M4 Pro 5G