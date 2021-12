Google Maps su Android Auto è progettato per offrire una navigazione ininterrotta senza dover toccare lo schermo, ma sembra che da qualche tempo questo non sia più possibile per alcuni utenti.

Google Maps si riavvia in continuazione su Android Auto

Un fastidioso bug di Android Auto sembra causare il riavvio ciclico dell’app Google Maps che continua ad aggiornarsi mentre è in modalità navigazione.

Secondo quanto lamentato dagli utenti coinvolti il riavvio di Google Maps si verifica ogni 5-10 minuti senza una ragione apparente.

L’inconveniente sembra verificarsi indipendentemente dallo smartphone Android utilizzato. Alcune delle persone che si sono lamentate del problema sul forum di Google utilizzano Huawei Mate 20 Pro, altri Google Pixel 3 XL. Un proprietario di Vivo X70 Pro ha persino ripreso in video il problema mentre si verifica.

Secondo i commenti del forum il problema riguarda le connessioni Android Auto sia cablate che wireless, tuttavia, in base al numero di reclami pubblicati nel forum, il bug sembra essere di portata limitata, quindi non dovrebbe essere ampiamente diffuso.

Purtroppo per gli utenti che stanno riscontrando il problema non c’è al momento una soluzione e Google deve ancora riconoscere il bug. Le consuete pratiche alternative, come il ripristino dello smartphone o la cancellazione della cache, non sembrano risolvere il problema.

All’inizio di dicembre Google ha portato Android Auto alla versione 7.1, annunciando diverse novità che verranno implementate nella piattaforma in futuro.