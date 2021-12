Negli ultimi giorni big G ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Android Auto portandolo, dopo una fase di beta test, alla versione stabile 7.1. Come consuetudine di Google, anche questa volta non è stato rilasciato un changelog dell’aggiornamento, e l’unica modifica facilmente individuabile è il supporto per la doppia SIM, introdotto circa tre settimane fa con l’inizio della fase di test e mantenuta poi nella versione stabile.

Cosa ci riserva il futuro di Android Auto

Goolge ha però annunciato diverse novità che verranno implementate in futuro su Android Auto e tra queste troviamo:

la possibilità di impostare l’avvio automatico di Android Auto non appena si collega il telefono al sistema infotainment dell’auto

l’utilizzo dell’assistente Google per non distrarci dalla guida e rispondere ad un messaggio di testo, utilizzando le opzioni di risposta intelligente sarà possibile creare delle risposte personalizzate e inviare la risposta con un solo tocco

un nuovo pulsante per la riproduzione della tua musica preferita che verrà aggiunto alla schermata iniziale

una nuova funzione di ricerca per avviare la riproduzione musicale dalle app multimediali solo con la voce, sarà sufficiente toccare l’icona dedicata e pronunciare il nome dell’artista o del brano che vogliamo ascoltare

Insomma gli sforzi di Google nell’ introdurre nuove funzioni ad Android Auto vanno tutti nella stessa direzione, aumentare la sicurezza del guidatore diminuendo le distrazioni ed aumentando la possibilità di interazione con il sistema utilizzando prevalentemente la voce.

Qualora voleste dare un occhiata alla nuova versione di Android Auto vi lasciamo il badge dedicato per scaricarla o aggiornarla dal Play Store