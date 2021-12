Realme, produttore cinese che insieme a OPPO e OnePlus fa parte della BBK Electronics, sta per immettere sul mercato il suo nuovo modello di punta, ovvero Realme GT2 Pro, caratterizzato da grandi performance e un design rispettoso dell’ambiente.

Realme GT2 Pro sarà campione di potenza e di ecologia

Realme GT2 Pro, nuovo modello di punta cinese, ha ottenuto la certificazione internazionale di sostenibilità e carbonio (ISCC), a dimostrazione che il materiale col quale è costruito è rispettoso dell’ambiente. Il materiale, composto da biopolimero ecologico a base di pasta di carta soprannominato Paper Tech Master Design, vede il tocco del designer giapponese Naoto Fukasawa e, secondo Engadget, dovrebbe avere un aspetto soddisfacente.

Il telefono, certificato da TEENA, l’equivalente cinese della FCC, dovrebbe essere lanciato in Cina il 4 Gennaio 2022 e avrà due diversi modelli siglati come RMX3300 e RMX3301. Il primo, che ha già ricevuto l’ok da parte di TEENA, presenta un display QHD+ da 6,7″ con risoluzione 1440 x 3216 ed è alimentato da uno Snapdragon 8 Gen 1 prodotto da Samsung Foundry con tecnologia a 4nm.. Per la memoria avrà tre diverse opzioni di archiviazione che saranno 128 GB/256 GB/512 GB e due per la RAM di 8 GB/12 GB. Per quanto riguarda la fotocamera, sul retro saranno presenti un sensore da 50 MP utilizzato dalla fotocamera principale e un ultra grandangolare da 150 gradi, mentre davanti ce ne sarà una dedicata ai selfie da ben 32 MP. La batteria sarà dotata di 5000 mAh certificata 3C per il supporto alla ricarica fino a 65W. Ci sono anche delle voci che sostengono che il dispositivo sarà in grado di supportare una ricarica fino a 125W, ma non ci sono dati che possano confermare ciò. La certificazione TEENA elenca anche uno scanner di impronte digitali in-display per GT Pro 2 con supporto alle reti 5G.

La versione siglata RMX3300, è stata anche sottoposta a test benchmark su AnTuTu nel quale ha stabilito un nuovo punteggio record superando Black Shark 4S Pro, lo smartphone da gaming di Xiaomi. Quest’ultimo, che deteneva un punteggio medio di 875.382, è stato battuto da Realme GT2 Pro che ha segnato ben 1.025.215 punti.

Uno screenshot del test benchmark, mostra che il telefono sarà commercializzato con interfaccia Realme UI 3.0 basata su Android 12, e che ci sarà un ulteriore variante con 12 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione.

Il CEO di Realme ha fatto trapelare delle immagini

Anche se lo smartphone dovrebbe essere introdotto il prossimo 4 Gennaio 2022, è già possibile vederlo in anteprima grazie al CEO e fondatore di Realme, che ha fatto trapelare delle immagini in anteprima su Twitter del GT2 Pro.

Being user-friendly is not enough, and realme is constantly innovating to contribute to the environment by being eco-friendly.

Introducing #realmeGT2Series with Paper Tech Master Design – taking our first step towards sustainability in mobile devices. #realmeGT2Pro pic.twitter.com/kZIf13OC5s — Sky Li (@skyli_realme) December 23, 2021

“Essere user-friendly non è abbastanza e Realme è costantemente innovativa per contribuire all’ambiente essendo eco-friendly”, è la frase utilizzata per condividere le immagini del dispositivo che, sarà messo in commercio nelle colorazioni verde chiaro, blu cristallo di ghiaccio, nero ghisa e bianco carta. Come già scritto in precedenza, lo smartphone dovrebbe essere lanciato in Cina il 4 Gennaio 2022, per poi approdare successivamente nel corso dell’anno anche in altri mercati.



Si tratta sicuramente un dispositivo interessante che potrebbe far crescere ancora di più Realme. Il produttore, nel secondo quadrimestre di quest’anno, è entrato nella lista dei primi sei produttori di smartphone in tutto il mondo, con ben 15 milioni di unità spedite durante il trimestre con un tasso di crescita annuo del 135,1%. Un gradino più in alto invece troviamo Vivo con 32,5 milioni di unità spedite nello stesso periodo, il che porta a Realme a dover raddoppiare i numeri per poter salire di posizione.

Che ne pensate di questo nuovo smartphone? Fatecelo sapere utilizzando il box dei commenti.

Leggi anche: Migliori smartphone 5G: guida all’acquisto di dicembre 2021