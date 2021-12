Home Assistant è un’app open source per la domotica che permette di controllare e gestire tutti di dispositivi intelligenti domestici. È disponibile praticamente su tutte le piattaforme tra cui Windows, macOS, Linux, Raspberry Pi e altre.

Un’app per Android è stata rilasciata nel 2019 e ora il team di sviluppo ha implementato un nuovo aggiornamento che aggiunge il supporto per Wear OS.

Home Assistant ora supporta Wear OS

Il team di Home Assistant ha appena rilasciato un’app complementare per Wear OS che consente agli utenti di controllare i propri dispositivi intelligenti direttamente dal polso tramite il proprio smartwatch.

Gli utenti possono accedere all’app utilizzando lo smartwatch o aprendo l’app Android sullo smartphone e quindi configurare Home Assistant. La funzione Preferiti evidenzia le entità più utilizzate nella parte superiore dell’app per un facile accesso, con la possibilità di aggiungerle o rimuoverle dal menu Impostazioni nell’app Wear OS o nell’app Android.

L’app Wear OS offre anche un riquadro per attivare o disattivare rapidamente fino a sette dispositivi senza dover aprire l’app, inoltre il team sta anche lavorando per aggiungere un’interfaccia utente per abilitare e disabilitare i sensori.

L’applicazione è attualmente in versione beta e la versione stabile è in arrivo il prossimo anno. Il team spiega che al momento ci sono ancora alcuni aspetti da ultimare e alcune delle librerie sottostanti utilizzate non hanno ancora ricevuto una versione stabile. L’app Home Assistant è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge sottostante.

