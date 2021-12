L’ultimo aggiornamento di Google in in concomitanza con le imminenti festività natalizie riguarda il suo ultimo top di gamma, ma non si tratta di una nuova feature. Il team social di Big G ha pubblicato un filtro su Instagram creando per l’occasione 78 carte dei tarocchi a tema Pixel, tutte estremamente curate e rifinite.

Non è chiaro il motivo per cui l’azienda di Mountain View abbia scelto questa insolita strategia social per promuovere le caratteristiche di Pixel 6 Pro e Pixel 6, ma c’è un impegno non indifferente profuso nella realizzazione di questa campagna pubblicitaria. Se si guarda al mazzo di carte di tarocchi a tema Pixel, si nota che le carte sono realizzate estremamente bene, con tanto di animazione in realtà aumentata.

Il mazzo di tarocchi Pixel è composto da 78 carte, ed è diviso in 22 arcani maggiori – o trionfi – e 55 arcani minori. Ad ogni arcano maggiore è collegata una caratteristica degli smartphone di Google:

Forza, arcano maggiore VIII: Live translate;

Temperanza, arcano maggiore XIV: Digital Wellbeing;

La Luna, arcano maggiore XVIII: Night Sight;

Il Sole, arcano maggiore XIX: processore Tensor;

Il Mondo, arcano maggiore XXI: selfie camera ultrawide.

La compagnia ha realizzato anche una presentazione di 93 pagine su Google Presentazioni (Google Slides), che per chi non lo conoscesse è un editor che permette di creare presentazioni multimediali analogamente al suo concorrente più famoso, Microsoft PowerPoint. Nelle pagine del documento è spiegato in dettaglio come usare il mazzo di tarocchi per i principianti, con una breve descrizione della storia di questa antica pratica di chiaroveggenza e su come usare al meglio i tarocchi.

Non mancano neanche le istruzioni su come condividere i filtri social su Instagram realizzati dal #TeamPixel: chiunque può trovarli recandosi sul profilo @googlepixel, oppure cliccando qui.

Dalle istruzioni presenti nella presentazione, sembra che Google abbia realizzato anche un mazzo di carte reale, in quanto le istruzioni indicano di “scansionare il QR code sul box” per utilizzare gli effetti in realtà aumentata e animare le carte. Nel frattempo, i veri fan possono improvvisarsi Giovanni Muciaccia, stampare gli arcani dalla presentazione e tagliare i riquadri delle carte così da creare il proprio mazzo di carte homemade.

