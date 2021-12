Huawei P50 Pocket, il primo telefono a conchiglia con schermo pieghevole dell’azienda cinese, è pronto a fare il suo debutto il 23 Dicembre, mentre un leak svela nuovi dettagli relativi ad alcune specifiche tecniche.

Nuovi dettagli su fotocamera, batteria e processore

Il dispositivo sarà dotato di un display pieghevole interno da 6,8″ del quale mancano dettagli sul design, e uno secondario da 1″. Ad alimentarlo ci sarà un chipset Kirin 9000 a cui manca il supporto per le reti 5G. La batteria sarà da 4100 mAh che offrirà una lunga durata, e avrà una ricarica rapida da 66W.

Per la fotocamera Huawei non si è affidata a Leica, ma bensì a Sony, optando per una IMX766 da 50 MP. Presente anche un obiettivo ultrawide da 13 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x, mentre mancano ancora dettagli su quella interna.



Per quanto riguarda il prezzo, è probabile che questo sia inferiore al Galaxy Z Flip 3 (che da noi partiva da 1099 euro per la versione 8/128), ma niente è ancora certo e va tutto preso con le pinze. Non ci resta che aspettare l’evento del 23 Dicembre dove, oltre al foldable, Huawei presenterà smart glasses, notebook e il tanto chiacchierato Huawei Watch D.

E voi che vi aspettate da Huawei? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

Potrebbe interessarti: Huawei P50: prezzo, caratteristiche, uscita e notizie in Italia