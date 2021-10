Google Foto è senza ombra di dubbio una tra le migliori e più importanti applicazioni multi piattaforma realizzate dal colosso di Mountain View e, come annuncia la compagnia tramite il proprio account Twitter, sta per ricevere una importante funzionalità: il tab Ricordi di Google Foto sul web.

Se siete soliti utilizzare l’applicazione mobile su Android e iOS, nella porzione superiore trovano posto i Ricordi che vi permettono di rivivere momenti del passato. Il team di sviluppo di Google Foto sta per introdurre la stessa funzionalità anche sulla versione web, con una nuova riga di immagini nella porzione superiore dello schermo come mostrato nella GIF sottostante.

Starting this week, your Memories will be available at the top of your gallery when you log into Google Photos from your computer, so you can always look back on some of your best photos and recent highlights, no matter what device you’re on. pic.twitter.com/aPhns7tlUR

— Google Photos (@googlephotos) October 20, 2021