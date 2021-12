È passato poco più di un mese da quando Google ha rilasciato sulla sua app Google Home la funzionalità telecomando, in seguito è stato rilasciato un altro aggiornamento che la rendeva più completa.

In arrivo una nuova grafica per il telecomando integrato in Google Home

Ora è in fase di rilascio un ulteriore aggiornamento, che questa volta però va a modificare prevalentemente l’interfaccia grafica del telecomando TV che possiamo usare dal nostro smartphone.

La novità che prima di tutte salta all’occhio riguarda l’implementazione di una sorta di dark mode, anche se in realtà è proprio l’interfaccia principale ad aver acquisito dei toni più scuri. Ma la modifica principale riguarda il design del selettore dei dispositivi, quest’ultimo viene spostato nella parte inferiore della schermata e restituisce dei tasti di interazione, con i dispositivi Android TV presenti sulla rete, più grandi e arrotondati. Pare al momento che possa esserci un piccolo bug al riguardo, visto che l’applicazione permette di visualizzare al massimo quattro dispositivi Android TV, anche se ne sono presenti di più; ad ogni modo verrà probabilmente risolto in seguito con i prossimi aggiornamenti che verranno rilasciati.

Con l’implementazione di questa funzione Google fa un ulteriore passo avanti verso la semplificazione dell’interazione dell’utente con i suoi servizi dedicati all’intrattenimento, in questo caso permettendoci di comandare tutti i dispositivi Android TV in nostro possesso semplicemente utilizzando lo smartphone. L’aggiornamento è in distribuzione lato server, senza bisogno per l’utente di aggiornare l’app. Qualora però non aveste ancora installato Google Home sul vostro smartphone vi lasciamo il badge qui sotto.

