A febbraio di quest’anno Google ha rilasciato un’importante aggiornamento della sua interfaccia utente su Android TV, rendendola più somigliante all’interfaccia di Google TV e tentando di aiutare gli utenti a scoprire nuovi contenuti, riducendo tuttavia la quantità di schede nella schermata principale. Un altro aggiornamento rilasciato nel mese di luglio ha introdotto tra le nuove funzionalità quella delle watchlist. Ora la nuova interfaccia utente viene resa disponibile a livello globale con piccole modifiche alla schermata iniziale.

La nuova interfaccia di Android TV

L’ultimo aggiornamento alla nuova interfaccia di Android TV è da poco disponibile per gli utenti in India, Brasile ed Europa su diversi dispositivi tra cui i televisori OnePlus, alcuni modelli di Xiaomi Mi Box e alcuni televisori TCL. Oltre alle modifiche relative alla scoperta di nuovi contenuti rilasciate lo scorso febbraio, la nuova interfaccia integra un carosello di “App preferite”.

Oltre alle modifiche sopra citate della schermata iniziale, il nuovo aggiornamento mette in evidenza le funzionalità di scoperta di nuovi contenuti, cliccando infatti sulla dicitura “Nuove funzionalità disponibili ora” viene fornita una panoramica dell’interfaccia grafica, dei cambiamenti alla navigazione, consigli personalizzati e possibilità di modifiche alla schermata principale.

Stando a quanto riportano diversi utenti su Reddit, pare che i nuovi cambiamenti grafici siano in distribuzione con l’ultimo aggiornamento dell’app Android TV Home, e non sembra vi siano restrizioni in base alla localizzazione visto che hanno ricevuto l’update utenti dall’ India, dal Brasile e dall’Europa. Qualora non abbiate ancora ricevuto la nuova interfaccia grafica, potete provare ad aggiornare l’app Android TV Home sul vostro televisore o box tv compatibile.