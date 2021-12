Dopo il lancio iniziale nel mese di febbraio in Nord America, la distribuzione della nuova interfaccia di Android TV (molto più simile a Google TV) ha subito un’accelerazione. Ci sono infatti voci relative al nuovo aggiornamento dall’India, Brasile e svariati paesi europei. I dispositivi interessati sono al momento i TV Philips, Sony e TCL Android e Nvidia Shield.

Accelera il roll out della nuova interfaccia Android TV

Negli ultimi giorni sono giunte notizie da diverse parti del globo circa l’arrivo della nuova interfaccia, nei paesi europei in particolare. Al momento pare che stiano beneficiando dell’aggiornamento i televisori Android commercializzati dal 2017 al 2021 di vari marchi tra cui OnePlus, Philips, Sony, Sharp, Realme, TCL, Nokia, Motorola e Stong. Tra i dispositivi interessati figurano anche Nvidia Shield e alcuni prodotti Xiaomi.

Attualmente non è dato sapere su quanti e quali dispositivi Google abbia intenzione di portare la nuova interfaccia, ma sembra plausibile che ne sia previsto il rilascio un po’ per tutti. Se ancora non avete ricevuto il nuovo layout non temete, è solo questione di tempo, big G sta infatti rilasciando il tutto tramite un aggiornamento per l’app di avvio (presumibilmente versione 3.0); senza necessità quindi per gli utenti di eseguire un aggiornamento del sistema.

La nuova interfaccia simil-Google TV manca però di alcune funzionalità rispetto all’originale e presenta meno schede rispetto alla nuova Chromecast e ai televisori 2021 di Sony o TCL.

Gli utenti lamentano un aumento della riproduzione automatica degli annunci

Essendo la nuova interfaccia disponibile già da diverso tempo negli Stati Uniti, Australia, Canada, Germania e Francia, alcuni utenti (in particolare utilizzando Nvidia Shield) hanno fatto presente su Reddit i loro dubbi circa il crescente numero di annunci e consigli che appaiono con riproduzione automatica. D’altro canto la stessa Google aveva dichiarato nel 2019 di voler ampliare le sue offerte di annunci su Android TV a partire dal 2020.

Non disperate però, siamo comunque su Android e si può fare quasi qualunque cosa; per disabilitare la riproduzione automatica degli annunci infatti vi basterà recarvi su Preferenze –> Home Screen –> Disattiva anteprime Video/audio.

Il rilascio della nuova interfaccia da parte di Google, ha lo scopo di aiutare gli utenti a trascorrere meno tempo all’interno delle applicazioni per cercare nuovi contenuti, presentandoli invece raggruppati direttamente nella schermata principale. I dispositivi attualmente in commercio riceveranno quindi l’aggiornamento a breve, mentre i nuovi televisori saranno già disponibili con la nuova interfaccia Google TV.