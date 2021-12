OxygenOS 12 stabile basata su Android 12 per la serie OnePlus 9 è stata rilasciata un paio di giorni fa, ma gli utenti hanno segnalato una serie di problemi con l’aggiornamento che apparentemente sono dovuti alla non facile transizione a ColorOS.

Visti i troppi problemi riscontrati, un redattore di XDA ha provato la strada poco ortodossa di effettuare un reset delle impostazioni di fabbrica del suo smartphone OnePlus 9 Pro.

Il ripristino di fabbrica di OnePlus 9/9 Pro sembra migliorare decisamente l’esperienza con OxygenOS 12

Dopo aver eseguito il ripristino delle impostazioni di fabbrica, l’esperienza OxygenOS 12 sullo smartphone OnePlus 9 Pro è migliorata drasticamente, diventando fluida, veloce e senza quasi tutti i problemi riscontrati in precedenza.

È chiaro che nessuno dovrebbe mai dover ripristinare le impostazioni di fabbrica del proprio smartphone dopo un aggiornamento stabile del software e probabilmente la maggior parte degli utenti non ha mai dovuto farlo prima.

Il fatto che si tratti di un’ammiraglia rende ancora più grave l’accaduto e probabilmente non sono stati condotti test a sufficienza prima del rilascio stabile.

Un peccato almeno per il momento, in quanto OxygenOS 12 basato su ColorOS sembra in grado di offrire una buona esperienza di utilizzo, come ha dimostrato OnePlus Nord 2, a suo tempo un best buy della fascia media.

