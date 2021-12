Stando alle indiscrezioni rilasciate da un noto leaker, Tron, il prossimo top di gamma della serie Galaxy S di Samsung atteso con il nome di Galaxy S22 Ultra, potrebbe in realtà essere commercializzato come Galaxy S22 Note. Il leaker ha comunicato tramite il suo profilo Twitter che S22 Ultra “è morto”, e che il prossimo sarà S22 Note. È lecito credere che tutto ciò possa segnare la rinascita della compianta serie Note?

La serie Note di Samsung potrebbe tornare a nuova vita

Era l’agosto del 2020 quando il colosso coreano lanciava sul mercato Galaxy Note 20, l’ultimo della sua serie. Da allora Samsung ha preferito dedicarsi agli smartphone pieghevoli come alternativa alla serie principale Galaxy S, ma molti fan della community del produttore non concordano sul fatto che i nuovi nati possano sostituire la serie Note. Ricordiamo infatti che tra i due modelli Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold, quest’ultimo integra effettivamente il supporto alla S Pen.

Gli smartphone della serie Note hanno sempre rappresentato un’ottima alternativa alla serie S, anche grazie a una maggior potenza e piccoli aggiornamenti visto che venivano lanciati nella seconda metà dell’anno. Inoltre per quel che concerne la S Pen, a differenza di Galaxy S21 Ultra e Galaxy Z Fold 3, nella serie Note era sempre presente uno slot dedicato che ne aumentava portabilità ed efficienza.

Le serie di smartphone pieghevoli di Samsung hanno raggiunto il loro scopo, ovvero quello di aumentare le vendite del produttore coreano, quindi non è poi così strano che Samsung possa voler riconquistare quella fetta di utenti delusi dalla scomparsa della serie Note, capitalizzando ulteriormente grazie ad essi.

Inoltre è interessante notare come, non avendo Samsung intenzione di danneggiare le vendite dei suoi prodotti pieghevoli, il nuovo telefono della serie Note verrebbe in realtà commercializzato come appartenente alla serie S22, anziché come serie a sé stante.

Ovviamente quanto sopra riportato si fonda attualmente solo sulle classiche voci di corridoio, pertanto non vi è alcuna certezza riguardo al ritorno della serie Note. Per il momento si sa ancora poco sul prossimo flagship Galaxy S22 Ultra (o Galaxy S22 Note), dovrebbe avere un design squadrato con slot dedicato alla S Pen e un comparto fotografico composto da quattro sensori rispettivamente da 108 megapixel, 10 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel.

Non ci resta che attendere febbraio 2022, mese in cui il prossimo top di gamma Samsung dovrebbe essere annunciato, per avere eventuale conferma di quando riportato.