Il colosso dell’intrattenimento in streaming YouTube ha in fase di test una nuova grafica per il pulsante dei “Non mi piace” che andrà a sostituire quella attuale. Non si tratta però di un dietrofront rispetto alla scelta, non priva di forti critiche da parte di creators e community, di nascondere il contatore pubblico dei “Non mi piace”.

La scelta potrebbe essere legata al tentativo di uniformare il linguaggio stilistico dei servizi Google al Material You, molto apprezzato dagli utenti che hanno effettuato l’aggiornamento ad Android 12 – almeno sui dispositivi che non sono pesantemente personalizzati dai brand, come Samsung e OnePlus.

Come si evince dall’immagine, il pulsante dei dislike ora è incorporato nella stessa “pillola” che contiene il tasto per mettere “Mi piace” al contenuto. Per confronto, in basso trovate l’attuale grafica che la maggior parte degli utenti sperimenta quando visualizza contenuti su YouTube.

Oltre al cambio stilistico, non vi sono altre novità: questo cambio sicuramente rende più coerenti le app dell’azienda di Mountain View, ma sorge spontaneo chiedersi se il pulsante abbia, ora, un qualsiasi tipo di valenza. Di certo non risulta più utile agli utenti, i quali non hanno la possibilità di confrontare il contatore dei like – quello che è rimasto pubblico – con un qualsiasi tipo di metro: cosa significa avere 1000 “Mi piace” se non si sa se il contenuto ha 10, 100 o 1000 “Non mi piace”? La volontà dell’azienda di voler proteggere creators “fragili” dai feedback negativi o da attacchi coordinati da haters è comprensibile, ma di sicuro è una scelta polarizzante che farà discutere anche nei prossimi mesi.

Voi preferite il nuovo design oppure quello vecchio? Auspicate per un ritorno del contatore dei dislike, o addirittura del vecchio sistema di valutazione su YouTube che usava le stelle? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

