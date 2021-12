A chi non piace il conforto di avere chiaro, nero su bianco, lo stato attuale della sicurezza sui propri dispositivi? È quanto devono aver pensato in Google, la quale presto inizierà a rilasciare bollettini di sicurezza per Android TV, il sistema operativo del colosso di Mountain View sviluppato appositamente per prodotti come Smart TV , TV box e Chromecast con Google TV.

La notizia arriva da 9to5Google, una delle più pubblicazioni più autorevoli quando si tratta di novità riguardanti Google e il suo sconfinato ecosistema di prodotti software. Un portavoce dell’azienda avrebbe confermato alla testata che l’azienda inizierà presto – ma non si sa quando – a pubblicare bollettini di sicurezza per Android TV alla stessa stregua di quanto già accade ora con gli smartphone Pixel, di cui abbiamo recensito l’ultimo l’ultimo arrivato, Google Pixel 6 Pro. Giusto per rendere l’idea, a questo indirizzo potete trovare tutti i bollettini di sicurezza Android, sia per le versioni generiche del sistema operativo che per Android Automotive – versione specializzata per i veicoli – e la linea di prodotti Pixel/Nexus.

Proprio nel bollettino riguardante i dettagli delle vulnerabilità riguardanti le patch di sicurezza Android di dicembre 2021 sono spuntate alcune voci che facevano riferimento a Android TV OS, il quale comprende sia dispositivi con a bordo Android TV che prodotti dell’azienda con Google TV. Le voci incriminanti del bollettino sono state prontamente eliminate, ma come spesso accade nel mondo di Internet qualcuno è riuscito a catturare un’istantanea della pagina, che potete trovare nell’immagine sottostante.

Le vulnerabilità a cui si fa riferimento nel bollettino di sicurezza indicano due patch di sicurezza che risolvono due problemi di moderata entità, e rilasciate poi con l’aggiornamento di dicembre per Chromecast con Google TV. Non è chiaro se questi bollettini, che per altri prodotti vengono pubblicati su base mensile, verranno rilasciati periodicamente. Quello che è auspicabile invece è che i produttori di hardware siano maggiormente motivati a rilasciare aggiornamenti di sicurezza per i propri prodotti, una volta che le informazioni sulle vulnerabilità note saranno pubblicate sui bollettini di sicurezza dei prodotti Google, come la Chromecast con Google TV.

