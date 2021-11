Dopo anni di richieste da parte degli utenti Android Auto pare che il team di Google abbia finalmente deciso di accontentare chi desiderava l’introduzione del supporto agli smartphone Dual SIM e così, a distanza di diversi mesi dall’annuncio di tale funzionalità, nelle scorse ore è iniziata la sua implementazione.

Una delle prime segnalazioni in tal senso arrivano da un utente su Reddit, che ha anche pubblicato la seguente foto a testimonianza della disponibilità di questa importante novità che, a quanto pare, non è ancora stata messa a disposizione di tutti gli utenti Android Auto.

In particolare, chi può già contare sul supporto Dual SIM pare sia chi abbia installato la versione 7.1.614554 e sia iscritto al relativo programma beta ma è probabile che nel giro di qualche sttimana questa funzionalità verrà rilasciata a livello globale.

Il supporto Dual-SIM in Android Auto si farebbe notare principalmente nell’app Telefono, nella quale gli utenti sarebbero in grado di selezionare quale SIM usare nel momento in cui effettuano una telefonata (fino a questo momento, invece, Android Auto utilizza solo la SIM predefinita all’avvio di una chiamata).

Se desiderate provare la versione 7.6.614554 di Android Auto, potete trovare il relativo file APK su APKMirror e procedere alla sua installazione manuale. L’app è disponibile anche nel Google Play Store:

Risolto un bug su Android Automotive

Android Automotive è una soluzione che con il passare dei mesi sta divenendo sempre più popolare e nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google è riuscito a risolvere un bug trovato di recente e a causa del quale Google Assistant non riusciva a chiamare i numeri di emergenza.

Stando a quanto viene spiegato dal colosso di Mountain View, il fix verrà implementato nei prossimi giorni per chi ha attivato l’aggiornamento automatico.

In alternativa è possibile scaricare e installare la versione 13.0.92.RC13 (o successiva) di Google Assistant, verificando manualmente la sua disponibilità nel Google Play Store.