Un nuovo aggiornamento per la dongle Chromecast con Google TV è disponibile al download: l’aggiornamento software QTS1.210311.036 porta miglioramenti sostanziali per la visione dei contenuti HDR e Dolby Vision, ma non solo.

Chi sperava in un aggiornamento della versione di Android rimarrà deluso, in quanto ancora basata su Android 10, nonostante la versione stable di Android TV 12 sia stata annunciata da Google sul sito dedicato agli sviluppatori. Non sappiamo ancora quando l’ultima versione di Android 12 dedicata ai prodotti Google TV e Google Chromecast arriverà: questo aggiornamento per Chromecast con Google TV arriva quasi sei mesi dopo l’ultimo update, anche se nel frattempo abbiamo visto un rinnovamento dell’interfaccia di Android TV.

Il peso dell’aggiornamento è di 158 MB e migliora la visione dei contenuti video protetti da DRM, oltre che la possibilità di visionare contenuti Dolby Vision. I media HDR HLG non saranno più convertiti in HDR10 per la visione, migliorando le performance in fase di visione. Le ottiimzzazioni per lo storage interno sono sempre benvenute, dato l’esiguo spazio a disposizione degli utenti – circa 8 GB, senza contare lo spazio octwcupato da cache e sistema operativo.

Chromecast system update QTS1.210311.036, il changelog completo

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento Chromecast con Google TV di dicembre 2021, che dovrebbe essere anche l’ultimo per quest’anno:

update di sicurezza: livello patch di sicurezza Android aggiornato a ottobre 2021;

ottimizzazioni e miglioramenti per la memoria storage;

miglioramenti per alcune app: HDR HLG sarà usato invece della conversione a HDR10, aggiunta riproduzione Dolby Vision, e miglioramenti per le performance in fase di decoding dei video protetti da DRM;

fix bugs software e miglioramento generale delle performance.

L’aggiornamento è in fase di rollout per gli utenti, anche se non è ancora incluso nel sito ufficiale dei changelog Chromecast con Google TV. Per installare l’update cliccate sull’icona profilo nell’angolo in alto a destra e andate su Impostazioni > Sistema > Informazioni sul dispositivo > Aggiornamento di Sistema.

