Si torna a parlare ancora una volta di Google Pixel Watch, l’atteso dispositivo di esordio di Google nel mondo degli smartwatch, che adesso è apparso in una nuova serie di immagini interessanti.

Queste nuove indiscrezioni arrivano a pochi giorni dall’ennesima conferma che per il debutto di Google Pixel Watch ci sarà ancora da attendere (e neppure pochissimo).

Nuove immagini di Google Pixel Watch

Jon Prosser è spesso la fonte di tanti leak interessanti in ambito tech e, anche se le indiscrezioni riportate non si rivelano poi sempre corrette – basti pensare alle voci poi smentite sul display piatto di Apple Watch 7 –, gli va riconosciuto il merito di aver mostrato i primi render di Google Pixel Watch già lo scorso mese di aprile, anticipando persino dei dettagli che Business Insider ha segnalato appena un paio di giorni fa.

È il caso del design dell’orologio privo di cornici, così come mostrato nelle immagini trapelate e del nome in codice del wearable, che sarebbe identificato come “Rohan”. Già lo scorso aprile, inoltre, Prosser aveva parlato di un lancio del dispositivo da collocarsi nella finestra temporale del Q1 2022, anticipando anche in questo caso Business Insider di qualche mese.

Tornando all’argomento di oggi, Jon Prosser ha svelato alcune immagini promozionali ufficiali di Google Pixel Watch che sostiene provenire da fonti interne a Google e lo ha fatto nel video YouTube che vedete a fine articolo.

Previous Next Fullscreen

Oltre al nome del prodotto, si può notare un riferimento al design circolare e bezel-less, nonché al significato intrinseco di uno smartwatch Pixel, ovvero quello di un connubio perfetto (in teoria) tra hardware e software. A proposito di software, si parla anche di funzioni come mappe, stato di salute e agenda, che questo dispositivo renderà disponibili at a glance.

Leggi anche: migliori smartwatch con e senza Wear OS