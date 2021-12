Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui Google si sarebbe finalmente messa al lavoro per lanciare un proprio smartwatch Wear OS, device che potrebbe essere presentato ufficialmente il prossimo anno.

Se il colosso di Mountain View realizza ormai da sé i propri smartphone da diversi anni (ci riferiamo alla serie Google Pixel), per quanto riguarda gli smartwatch fino a questo momento ha preferito occuparsi soltanto dell’aspetto software, lasciando alle altre aziende il compito di sviluppare i vari dispositivi destinati a sfruttare la sua piattaforma wearable.

Cosa sappiamo del primo smartwatch di Google

Stando a quanto viene riportato da Insider, lo smartwatch in questione ha già un nome in codice, “Rohan” e la sua realizzazione non è stata affidata a Fitbit (azienda che il colosso di Mountain View ha acquistato all’inizio di quest’anno per oltre 2 miliardi di dollari) ma alla divisione che si occupa dell’aspetto hardware degli smartphone Google Pixel.

Al momento non è certo il nome scelto per la commercializzazione di tale orologio – in tanti pensano che possa essere presentato come Google Pixel Watch – ma su una cosa non pare vi siano dubbi: il suo compito principale sarà quello di rappresentare una sorta di dimostrazione sia per gli utenti che per i vari produttori di hardware di ciò che il software di Google è veramente in grado di fare quando viene abbianto al giusto device.

Tra le caratteristiche dello smartwatch di Google, oltre ovviamente alla nuova versione di Wear OS, vi dovrebbero essere tutte le classiche funzioni per il monitoraggio dei dati relativi alla salute, un cardiofrequenzimetro e il supporto alle attività fitness.

Il prezzo del primo orologio di Google potrebbe essere piuttosto elevato e ciò lo metterebbe in competizione diretta con l’attuale leader del mercato, ossia Apple Watch. Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS