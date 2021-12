Dopo un periodo particolare, dovuto in parte alle difficoltà legate alla vicenda di Huawei, che ha portato alla cessione del brand a un gruppo di investitori cinesi, HONOR si sta rilanciando anche sui mercati internazionali con una serie di novità particolarmente interessanti. Dopo anni in cui ha proposto principalmente smartphone rivolti a un pubblico giovane, la nuova HONOR punta alla creazione di un proprio ecosistema in grado di soddisfare le esigenze degli utenti su più fronti.

Facciamo dunque il punto su quali prodotti sono stati finora lanciati e ovviamente vediamo anche le prime promozioni offerte che danno la sensazione che il brand stia lavorando alacremente per la costruzione di un vero e proprio ecosistema di prodotti.

Un ecosistema in crescita

Non solo smartphone quindi, anche se il segmento mobile resta uno dei punti di forza della compagnia, ma anche indossabili e notebook, per consentire agli utenti avere proposte valide a prezzi concorrenziali, nello spirito del brand. Se la serie HONOR 50 ha già riscosso un ottimo successo, grazie a un design fresco e particolare e alla versione Honor 50 Lite che va ad aggredire la fascia più bassa del mercato, gli smartwatch della serie MagicWatch 2 rappresentano un ottimo complemento per una mobilità più evoluta, con un prezzo decisamente abbordabile.

E per completare idealmente il cerchio, e venire incontro alle necessità di chi lavora in mobilità, una condizione sempre più diffusa in questi tempi, ecco la linea di notebook MagicBook che permette di condividere il contenuto del proprio smartphone in maniera semplice, per modificare i documenti in maniera più semplice, grazie a mouse e tastiera. In questo modo diventa più semplice e immediato continuare il proprio lavoro in qualsiasi momento, che vi troviate in metropolitana o sul treno, sul divano di casa o in ufficio.

Honor MagicBook X15 e X14: i Notebook per lavoro e studio

Fra le novità lanciate più di recente ci sono proprio i nuovi laptop MagicBook X15 e MagixBook X14 che, a leggere le specifiche, sembrano delle ottime soluzioni per chi vuole lavorare in mobilità dato che dimensioni e peso contenuti sono fra i loro pregi. Come in passato ciò che traspare di più è la cura al dettaglio: esteticamente sono davvero ben rifiniti e nelle specifiche tecniche equilibrati, da una parte abbiamo una scocca in allumino (che, per la fascia di prezzo, non è scontato) mentre dall’altra troviamo un display FullView certificato TÜV Rheinland privo di sfarfallio e con ridotte emissioni di luce blu.

Non solo, sono dotati di lettore di impronta digitale e fotocamere nascoste nella tastiera per la massima sicurezza, batteria a lunga durata e tecnologie di ricarica rapida per essere sempre operativi.

Honor MagicWatch2, per il tempo libero

Solo conferme per la serie poi per HONOR MagicWatch2, con diverse opzioni per le dimensioni dello schermo e dei cinturini, con una lunga autonomia, numerose modalità di fitness, misurazione dei dati della salute e ricevitore GPS. Soluzioni perfette per gli sportivi così come per gli uomini d’affari o per gli studenti, che non vogliono perdersi alcuna notifica senza però dover controllare costantemente lo smartphone.

Sono sul mercato ormai da diverso tempo e hanno dimostrato l’affidabilità e la durevolezza decantata in fase di presentazione, degli ottimi compagni di viaggio ora disponibili a un prezzo più accessibile grazie alle rinnovate promozioni autunnali. Scopri ulteriori dettagli nella nostra recensione di Honor MagicWatch2.

Honor 50 e Honor 50 Lite

Honor 50 e Honor 50 Lite sono i due smartphone del rilancio per la casa cinese che, staccandosi da Huawei, ora può tornare a collaborare con Google e tutte le aziende di stampo americano per realizzare partnership solide e produrre dispositivi sempre più completi e funzionali.

Con la serie HONOR 50 (recensione) si fa spazio un design unico, anche per la versione Lite, più economica ma ugualmente curata in ogni dettaglio, con schermo FullHD di grandi dimensioni, batteria generosa con ricarica ultra rapida e un comparto fotografico efficace. Per non parlare del fratello maggiore HONOR 50, in grado di distinguersi per la sua particolare fotocamera posteriore e per il suo schermo curvo. Senza dimenticare la connettività 5G, molto importante nell’ottica della longevità del dispositivo. A bordo di entrambi un processore di Qualcomm, azienda leader di questo settore a ulteriore dimostrazione da parte del brand di voler fare le cose per bene.

Un ecosistema via via più completo insomma che propone la soluzione ideale per ogni esigenza.

Le nuove offerte HONOR di dicembre

Tutti questi prodotti sono protagonisti delle nuove offerte natalizie di HONOR, che prendono il via oggi e proseguiranno fino al 31 dicembre con sconti su tutta la gamma. Si parte dalla serie HONOR 50, in offerta sullo store ufficiale con alcuni prodotti in omaggio:

HONOR 50 6-128 GB a 529,90 euro con Magic Earbuds 2 Lite in omaggio

HONOR 50 8-256 GB a 549,90 euro invece di 599,90 euro

HONOR 50 Lite a 299,90 euro con HONOR Band 6 in omaggio

Usando il codice sconto “ATUTTOANDROIDB” otterrete ulteriori 20 Euro di sconto.

Offerte speciali anche per i notebook, a partire da HONOR Magicbook x14, in vendita dal 23 novembre nel nostro Paese e già in offerta speciale:

HONOR MagicBook X15 a 569,90 euro invece di 649,90 euro

HONOR MagicBook X14 a 669,90 euro invece di 749,90 euro

Ottimi prezzi anche per la gamma di smartwatch, proposti tutti allo stesso prezzo per lasciare la scelta della versione preferita all’utente, senza che il prezzo debba essere un fattore limitante:

Queste erano dunque le offerte di Natale di HONOR ma visitando lo store online ufficiale HiHonor potete trovare altri prodotti in promozione a prezzi particolarmente vantaggiosi.