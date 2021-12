La storia di Android Auto, sia dal punto di vista del sistema preinstallato sulle automobili che lo supportano sia sugli smartphone Android è sempre stata piuttosto tribolata e Google ha recentemente iniziato un percorso che dovrebbe stabilizzare le cose e renderle migliori. Android Auto è stato infatti integrato in Google Assistant dove ora si può trovare la modalità guida. Fino ad ora questa modalità era accessibile soltanto tramite comando vocale ma Big G sta aggiungendo una nuova scorciatoia da mettere sulla homescreen che ci porta direttamente nella modalità guida.

Negli ultimi giorni alcuni utenti hanno infatti segnalato la comparsa di un nuovo suggerimento da Google Assistant. Una volta avviata la modalità guida troveremo, al fondo del tab delle app disponibili, un prompt che ci esorterà ad aggiungere la scorciatoia alla modalità in questione. Una volta fatto tap sull’icona, verremo portati sulla classica finestra di aggiunta delle scorciatoia di un app. Sulla home troveremo poi ovviamente l’icona raffigurante un’automobile stilizzata che aprirà la modalità guida di Google Assistant.

Ovviamente la scorciatoia va a colmare una lacuna piuttosto eclatante per la modalità guida che ora è ancora più facilmente accessibile. In precedenza, oltre ai comandi vocali la funzionalità veniva lanciata ogni volta che ci si connetteva al bluetooth dell’automobile o quando Assistant comprendeva, tramite il movimento dell’auto, che stavamo guidando. La nuova scorciatoia comunque è disponibile per gli utenti con installata l’app di Google in versione beta (12.47) rilasciata durante questa settimana. Questi piccoli accorgimenti fanno ben sperare per una funzione che è senza dubbio fondamentale perchè il nostro smarphone Android sia sempre più utile e funzionale.