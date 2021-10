Mentre Google continua il processo di pensionamento dell’app di Android Auto in favore invece della modalità Driving Mode di Google Assistant, in queste ore scopriamo che il colosso di Mountain View sta rendendo disponibile l’opzione per attivare automaticamente la Modalità Auto non appena lo smartphone si collega al Bluetooth dell’auto.

Modalità Auto si attiva con il Bluetooth dell’auto

Infatti, com’è possibile notare dalla nuova opzione disponibile nell’App Google, il pannello Modalità Auto di Google Assistant presenta adesso la possibilità di attivare la funzione non appena si entra in auto. Di default l’opzione è impostata su “Non fare nulla“, ma volendo si può scegliere “Chiedi conferma prima di attivare” oppure “Attiva la modalità Auto” non appena si instaura la connessione Bluetooth con la macchina, come si può notare dalle immagini sottostanti. Inoltre, una ulteriore voce delle impostazioni offre l’opportunità di avviare automaticamente la Modalità Auto rilevando “il movimento e le connessioni Bluetooth quando ti trovi in un veicolo in movimento.”

La novità vista in questa news è disponibile fin da oggi tramite l’aggiornamento dell’App Google alla versione 12.39 o superiore. Dopo avere aggiornato l’app tramite il badge del Play Store sottostante, potete attivare la funzionalità seguendo il percorso:

App Google > Impostazioni;

Assistente Google > Trasporti;

Modalità Auto.

