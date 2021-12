Il Quiz di Vodafone Happy Black mette in palio ricariche e dispositivi Samsung

Nella giornata di ieri ha preso il via per i clienti Vodafone Happy e Vodafone Happy Black una nuova edizione del concorso a premi Happy Black Quiz, che mette in palio ricariche gratuite e dispositivi Samsung rispondendo correttamente alle domande previste (che in questo caso sono a tema green).

Salvo variazioni, i clienti potranno partecipare alle sessioni di gioco dell’edizione green di Vodafone Happy Black Quiz ogni mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 23.00, fino al 23 febbraio 2022. L’app My Vodafone presenta la nuova edizione con la seguente dicitura: «Il Black Quiz si colora di verde. Preparati per un’edizione tutta a tema green! In palio tante ricariche gratis e altri super premi». Insomma, il tema di gioco è quello della sostenibilità ambientale.

Vodafone Happy Black Quiz: funzionamento e partecipazione

Il funzionamento del quiz è sempre il solito: il cliente partecipante è chiamato a rispondere correttamente a otto domande di cultura generale – in questo caso il tema di riferimento è quello della sostenibilità ambientale – di difficoltà crescente, con tre secondi per leggere la domanda e dieci secondi per scegliere tra le tre risposte proposte quella ritenuta corretta. Il numero di risposte corrette date e il tempo impiegato a rispondere determinano il punteggio finale del cliente – Happy Black Points – e il suo piazzamento nella classifica settimanale e poi in quella finale.

È previsto anche un meccanismo di Aiuti: una volta per ogni sessione di gioco è possibile ottenere un aiuto, che elimina le risposte errate per la domanda di riferimento. Il numero di aiuti a disposizione varia: i clienti Vodafone Happy ne hanno a disposizione uno solo, potendo partecipare una volta sola; i clienti Vodafone Happy Black ne possono usare al massimo quattro, ovvero uno per ciascuna sessione di gioco.

L’app My Vodafone permette di controllare la propria posizione nelle classifiche di Black Quiz.

Per quanto riguarda la partecipazione, anche qui ci sono delle differenze da segnalare: i clienti iscritti a Vodafone Happy possono partecipare una volta per ogni fase di gioco (dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022), mentre quelli Happy Black possono partecipare a tutte le sessioni settimanali di ciascun mese.

Classifiche e premi in palio

Come detto, i premi messi in palio da Vodafone vengono assegnati sulla base delle classifiche stilate settimanalmente e sulla scorta di quella finale.

In particolare, nel giorno successivo a ogni sessione di gioco verranno stilate 5 nuove classifiche settimanali per il mese di dicembre 2021, 4 nuove classifiche settimanali per il mese di gennaio 2022 e 4 nuove classifiche settimanali riferite al mese di febbraio 2022.

Mese per mese, sulla base dei punteggi ottenuti, verrà stilata una classifica finale di riferimento, più precisamente: il 30 dicembre 2021, il 27 gennaio 2022 e il 24 febbraio 2022.

Per quanto riguarda i premi messi in palio da Vodafone Happy Black Quiz, ognuno dei primi mille classificati di ciascuna classifica settimanale avrà diritto ad una ricarica telefonica del valore di 5 euro, per un totale di 5.000 euro di ricariche Vodafone ogni settimana. I clienti aggiudicatari riceveranno un codice PIN via SMS e dovranno usarlo contattando il numero 42010, ricevendo al termine un messaggio di conferma.

Ben più succulenti sono i premi finali assegnati sulla base della classifica finale di ogni mese di gioco, visto che comprendono prodotti (smartphone e non solo) di Samsung. Ecco tutti i dettagli:

Tutti i premi verranno spediti al vincitore entro 180 giorni dalla data di assegnazione. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di Vodafone Happy Black.

Per le offerte telefoniche di Vodafone potete visitare la nostra pagina dedicata.