Oggi, 1 dicembre, OPPO ha deciso di lanciare una nuova promozione a tema natalizio: gli ottimi e apprezzati smartphone OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G sono acquistabili sullo store ufficiale e presso gli store partner a prezzo scontato con degli interessanti bundle in regalo grazie agli OPPO X-Mas Days.

La nuova iniziativa è stata presentata in questi termini da Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia: «Con gli OPPO X-Mas Days, a pochi giorni dal Natale, vogliamo offrire ai nostri consumatori un ulteriore occasione per scoprire e acquistare per regalare i prodotti del nostro ecosistema, che continuiamo ad arricchire di accessori audio e wearable, per un’esperienza utente ricca e in linea con il proprio stile di vita quotidiano. Con queste iniziative, desideriamo poter rendere la nostra tecnologia accessibile ad un numero sempre maggiore di persone».

OPPO X-Mas Days: Reno6 e Reno6 Pro in promozione

La promozione OPPO X-Mas Days sarà attiva fino al 31 dicembre 2021 e permetterà a tutti gli acquirenti di OPPO Reno6 (ecco la nostra recensione) e OPPO Reno6 Pro di ottenere degli accessori in regalo. In particolare, il modello standard dà diritto alla smartband OPPO Band Style (ecco la nostra recensione di OPPO Band), mentre quello Pro alle cuffie true wireless OPPO Enco Air con cancellazione del rumore intelligente.

La modalità di partecipazione cambia a seconda che l’acquisto venga effettuato sullo store online ufficiale OPPO o presso uno dei negozi online e offline aderenti. Infatti, nel primo caso il wearable viene aggiunto automaticamente all’ordine, nel secondo occorre caricare lo scontrino sulla pagina dedicata alla promozione entro e non oltre il 10 gennaio 2022 per ricevere il regalo comodamente all’indirizzo indicato.

Ecco i link allo store OPPO:

Tra gli store terzi partecipanti (il cui elenco completo è allegato al regolamento) figurano Amazon, Unieuro, Euronics, MediaWorld e gli operatori TIM, Vodafone e WINDTRE. Ecco i link per l’acquisto:

Approfitterete della promozione OPPO X-Mas Days per acquistare uno smartphone della serie OPPO Reno6? Ditecelo nei commenti.

Leggi anche: Recensione OPPO Reno6 Pro 5G