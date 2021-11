Diversi aggiornamenti in distribuzione anche quest’oggi, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi Samsung e Huawei. Il produttore sud-coreano sta lanciando nuovi firmware per Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A40, mentre quello cinese per un paio dei suoi wearable, precisamente Huawei Watch GT 3 e Huawei Watch Fit New.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Flip3 5G si aggiorna in queste ore con le patch di sicurezza di dicembre 2021. Il firmware, in versione stabile, è il F707BXXS6EUK1 e dovrebbe essere disponibile anche in Italia (se non lo trovate basta aspettare qualche ora). Per il momento il produttore non ha specificato il contenuto delle suddette patch, ma dovremmo avere maggiori dettagli nei prossimi giorni.

Discorso diverso per Samsung Galaxy Z Fold3 5G, che sta ricevendo un nuovo aggiornamento della One UI 4.0 beta basata su Android 12. Si tratta del firmware ZUKJ ed è attualmente in distribuzione negli Stati Uniti. L’update risolve diversi bug riscontrati con le versioni precedenti, tra i quali quello relativo al refresh rate bloccato a 60 Hz in certi casi.

Come fatto notare ieri, la versione stabile di Android 12 dovrebbe arrivare a breve sui due pieghevoli.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A71, Galaxy A51 e Galaxy A40

Restiamo in casa Samsung con gli aggiornamenti per Galaxy A71, Galaxy A51 e Galaxy A40, tre smartphone di fascia media che restano al passo. Il primo sta iniziando a ricevere il firmware A715FXXS7BUK1, il secondo il A515FXXU5EUJ4, mentre il terzo il firmware A405FNXXU4CUJ2: in comune le novità, costituite dalle patch di sicurezza di novembre 2021.

Mentre su Galaxy A71 e Galaxy A40 non sembrano essere incluse altre novità, su Galaxy A51 fa capolino una nuova scorciatoia per la modalità Bedtime, accessibile tramite i quick toggle.

Novità aggiornamenti Huawei Watch GT 3 e Huawei Watch Fit New

Passiamo a Huawei, che sta distribuendo un paio di aggiornamenti per due suoi dispositivi wearable. Il primo è Huawei Watch GT 3, che riceve HarmonyOS 2.1.0.201 sul mercato globale: il changelog cita, tra le novità, ottimizzazioni generiche del sistema e il supporto al collegamento delle fasce cardio. L’update è piuttosto pesante e richiede un download di circa 267 MB.

Si aggiorna infine Huawei Watch Fit New, che in Cina riceve la versione 1.1.0.38. Le novità non sembrano essere particolarmente numerose: secondo quanto riportato nel changelog includono solo ottimizzazioni varie del sistema.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy A71, Galaxy A51, Galaxy A40, Huawei Watch GT 3 e Huawei Watch Fit New

Per aggiornare Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy A71, Galaxy A51 e Galaxy A40 bisogna recarsi all’interno delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per il Fold parliamo di un update in arrivo solo per chi ha aderito al programma beta.

Per aggiornare Huawei Watch GT 3 e Huawei Watch Fit New è invece necessario passare dall’app Huawei Health installata sullo smartphone.

