Il sito ufficiale di Iliad è una preziosa fonte di informazioni sulle prossime mosse dell’apprezzato operatore, che spesso in Italia riprende con lieve ritardo quelle di Free Mobile in Francia: la ricerca di una nuova figura lavorativa reca conferma della volontà di implementare la tecnologia VoLTE nel nostro Paese, con l’ingresso nel mercato della telefonia fissa sullo sfondo.

Negli ultimi tempi abbiamo visto come Iliad stia continuando a crescere, avendo ormai raggiunto una customer base considerevole, pur avendo ancora non poca strada da fare per colmare il divario qualitativo rispetto ai tre big del settore. Da questo punto di vista il futuro si prospetta interessante.

Iliad tra VoLTE e telefonia fissa

L’introduzione della tecnologia VoLTE da parte di Free Mobile oltralpe risale al mese di ottobre, pertanto è solo questione di tempo perché le chiamate in alta definizione su rete 4G vengano rese disponibili da Iliad anche in Italia.

A quanto pare i lavori procedono e infatti tra le posizioni lavorative per le quali l’operatore al momento accetta candidature è presente quella di un IMS/VoLTE Core Technician Junior, dunque una figura tecnica che si occupi non solo di VoLTE, ma anche di convergenza fisso-mobile.

Se della tecnologia VoLTE già si è detto, anche quest’ultimo punto è degno di nota, dal momento che Iliad non ha fatto mistero della propria ambizione di entrare a breve nel mercato della telefonia fissa.

Per tutti i dettagli sulla posizione lavorativa in argomento, per la lista completa dei requisiti richiesti – tra cui laurea in ingegneria elettronica, ingegneria informatica, informatica o similare e un’esperienza di almeno tre anni in “attività di deployment, migrazione ed integrazione di Core IMS/VoLTE sia di tipologia bare-metal sia in cloud ed, in generale, nell’implementazione e messa in servizio di apparati di telecomunicazione” – e per eventualmente inviare la vostra candidatura a Iliad, potete fare riferimento a questo link.

Non dimenticate di visitare la nostra pagina dedicata alle offerte telefoniche Iliad.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche di Vodafone, TIM, Iliad e WINDTRE