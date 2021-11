Iliad prosegue nella sua crescita e nel terzo trimestre 2021 supera la soglia degli 8 milioni di clienti in Italia. Nel frattempo ho. Mobile, operatore virtuale controllato da Vodafone, non si ferma e raggiunge nello stesso periodo quota 2,7 milioni.

Iliad vola oltre gli 8 milioni di clienti

Nel corso del terzo trimestre 2021 sono circa 345.000 gli utenti che hanno scelto Iliad, che ha ora raggiunto una quota di mercato del 10,5%. Il fatturato trimestrale è in forte aumento rispetto allo scorso anno, con un +21% nel terzo trimestre e un +22,1% nei primi nove mesi del 2021: parliamo di 207 milioni di euro. Quello dell’intero gruppo si è attestato a 1,91 miliardi di euro (nel trimestre, 5,63 miliardi nei primi nove mesi), con una crescita del 34,6% rispetto al 2020 trainata soprattutto dal consolidamento in Polonia e dalle crescite in Francia e Italia.

La crescita riguarda anche i siti attivi (8200 al momento, in linea con l’obiettivo annuale di 8500) e la rete distributiva, che conta 23 Flagship Store, più di 1500 Simbox presso gli Iliad Corner e la grande distribuzione, oltre 450 Iliad Point tra edicole e tabaccherie e più di 2000 Iliad Express presso supermercati, grande distribuzione e BookStore. Se siete interessati potete dare uno sguardo alle offerte Iliad.

ho. Mobile continua a piacere agli italiani, mentre Vodafone non sfonda

Continua intanto la crescita anche di ho. Mobile, l’operatore virtuale di VEI Srl controllato da Vodafone. A fine settembre, cioè al termine del terzo trimestre 2021, i clienti sono saliti a 2,7 milioni, confermando i costanti aumenti degli ultimi periodi: 2,5 milioni a fine marzo, 2,6 milioni a fine giugno, 2,7 a fine settembre.

I numeri non mentono: ho. Mobile è il secondo operatore virtuale in Italia dopo PosteMobile, che supera i 4,8 milioni di clienti (dati del 30 settembre 2021) e che sta completando proprio in questo periodo la migrazione su rete Vodafone. Riuscirà il virtuale dell’operatore rosso a proseguire in questa sua ascesa costante? Se siete interessati a cambiare operatore potete consultare tutte le offerte ho. Mobile.

Per quanto riguarda il gruppo Vodafone in Italia i ricavi complessivi per gli ultimi due trimestri sono di 2,507 miliardi di euro, con il nostro Paese che conta per il 12% dei ricavi da servizi del gruppo (2,187 miliardi di euro, -2,8%). Nel mobile i ricavi si sono contratti del 3%, mentre nel fisso il calo è stato dell’1,3%.

Vodafone conta in Italia 18,146 milioni di clienti nel ramo mobile, mentre sul fisso si superano i 3 milioni di clienti broadband, di cui quasi la metà convergenti: i servizi in fibra raggiungono 24,4 milioni di famiglie e imprese, di cui 8,6 milioni attraverso la rete ultrabroadband e la partnership con Open Fiber.

